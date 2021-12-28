Липецкстат: липчане продолжают экономить на продуктах питания

Траты жителей Липецкой области на продукты питания продолжают снижаться по сравнению с прошлым годом, а на непродовольственные товары – расти.

274,7 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-ноябре 2021 года – в сопоставимых ценах на 5,1% больше, чем год назад. В расчете на душу населения пришлось 243,4 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.



На непродовольственные товары жители региона потратили за 11 месяцев почти 141,3 миллиарда рублей, или 51,4% всего розничного товарооборота – по сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 14,2%. В то же время траты на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия сократились за год на 3,2% и составили 133,4 миллиарда рублей.



Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,2% от оборота розничной торговли, отмечает Липецкстат.



