30 минут назад
Липецкстат: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Траты жителей Липецкой области на продукты питания продолжают снижаться по сравнению с прошлым годом, а на непродовольственные товары – расти.
На непродовольственные товары жители региона потратили за 11 месяцев почти 141,3 миллиарда рублей, или 51,4% всего розничного товарооборота – по сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 14,2%. В то же время траты на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия сократились за год на 3,2% и составили 133,4 миллиарда рублей.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,2% от оборота розничной торговли, отмечает Липецкстат.
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