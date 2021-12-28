Рефинансируем ипотеку с ПСБ

Если ставка вашего ипотечного кредита существенно отличается от условий, предлагаемых рынком в настоящий момент, то стоит задуматься о рефинансировании. Оно позволяет сократить срок займа или снизить сумму ежемесячного платежа, а следовательно, помогает сэкономить на выплате процентов. Для этого нужно обратиться в банк и оформить новый ипотечный кредит на более выгодных условиях для погашения текущего.

В ПСБ можно рефинансировать ипотеку на первичном и вторичном рынке жилья, в том числе и кредит, полученный по льготной программе «Семейная ипотека» . Воспользоваться «Семейной ипотекой» могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребенок, и семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте не старше 18 лет (на дату подписания договора с банком). Важно, чтобы ранее взятый кредит соответствовал условиям этой программы.

ПАО «Промсвязьбанк» одобрен в качестве банка-участника этой государственной программы и предлагает рефинансировать кредит по «Семейной ипотеке» под ставку от 4,39%[1] на сумму от 500 тысяч рублей до 6 миллионов рублей и на срок от 3 до 30 лет.

Рефинансировать ипотеку в ПСБ довольно просто. Для этого нужно заполнить заявку онлайн (на сайте ПСБ) и подготовить пакет необходимых документов (список есть на сайте ПСБ). О результатах рассмотрения заявки банк проинформирует вас при помощи SMS и e-mail, укажет условия и контакты ипотечного менеджера, который будет сопровождать вас на всех этапах рефинансирования. Далее в банк необходимо будет предоставить (лично или по электронной почте) документы по вашей ипотечной квартире по списку, приведенному на сайте ПСБ. Если квартира приобреталась в браке – потребуется нотариальное согласие супруга(-и) (по форме банка).

На этом этапе возможны дополнительные расходы за отчет об оценке квартиры, за подготовку технической и другой документации по квартире (при необходимости), за нотариальное удостоверение документов.

Затем, совместно с сотрудником банка нужно выбрать дату и время сделки, а также удобный для вас вариант оформления страхования имущества. С кредитной документацией лучше ознакомиться заранее - она будет направлена вам на почту за 1 день до сделки.

На сделку нужно предоставить оригиналы всех документов, которые ранее направлялись по электронной почте в виде копий и другие документы, необходимые для оформления кредитного договора. ПСБ перечислит кредитные средства первичному кредитору для полного погашения задолженности по рефинансируемому кредиту.

После выдачи кредита необходимо оформить заявление на полное досрочное погашение рефинансируемого кредита и далее получить в Росреестре документы о снятии обременения и регистрации ипотеки в пользу ПСБ. И выписку по всем счетам, открытым у первичного кредитора, предоставить в ПСБ.

[1] Рефинансирование по программе «Семейная ипотека». Ставка 4,39% годовых применяется для работников государственных и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами Банка, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (родился ребенок), при рефинансировании кредитов, ранее полученных на приобретение готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц. Ставка 4,39% применяется при наличии страхования и предъявлении заемщиком договора об ипотеке / договора залога прав с отметкой о госрегистрации ипотеки / залога прав в пользу ПСБ. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,56%. Сумма кредита – от 500 тыс. до 12 млн. Р для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; и до 6 млн. Р для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ, но не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации, не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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