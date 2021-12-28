НЛМК Live

34 минуты назад

Группа НЛМК запустила сайт Корпоративного университета

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#корпоративный университет
Группа НЛМК запустила сайт Корпоративного университета
Группа НЛМК запустила сайт Корпоративного университета компании - https://university.nlmk.com/ - образовательную платформу для развития управленческих компетенций. 

На сайте представлена информация об образовательных решениях и уровневых программах по развитию управленческих компетенций.  Сегодня в портфеле Корпоративного университета около 50 образовательных решений и более 150 электронных курсов по направлениям стратегии и финансов, операционной эффективности и безопасности, лидерству, управлению проектами и инновациям. Образовательные решения разрабатываются в партнерстве с руководителями компании, ведущими экспертами и международными бизнес-школами. 

На сайте можно также узнать о возможностях кампуса Корпоративного университета. Инновационное пространство кампуса создано с применением передовых технологий: мультимедийная лаборатория по созданию контента, пространство для работы проектных команд, аудитории для дизайн-мышления, выставочное пространство и конференц-зал трансформер на 500 мест. 

Корпоративный университет НЛМК создан в 2016 году. Он использует подход «лидеры учат лидеров»: благодаря вовлечению в преподавание руководителей и экспертов, компания готовит будущих лидеров для реализации амбициозных задач в быстро меняющемся мире. С 2019 года Корпоративный университет входит в несколько международных сообществ - Европейский фонд развития менеджмента (EFMD), Форум руководителей корпоративных университетов (ECLF) и Комитет по образованию и обучению Steeluniversity & Worldsteel (ETCO). Корпоративный университет НЛМК признан лучшим в России в 2021 году и получил гран-при в номинации «Корпоративный университет года» премии за достижения в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида-2021». 
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#корпоративный университет

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