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«Оливье» к новогоднему столу обойдётся в 217-333 рубля

7 523
#Новый год #оливье
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«Оливье» к новогоднему столу обойдётся в 217-333 рубля

На Новый год есть одно объединяющее всех россиян блюдо – это салат «Оливье».

Как сообщает областное агентство содействия развитию торговой деятельности, на Новый год есть одно объединяющее всех россиян блюдо – это салат «Оливье».

В Липецкой области выяснили, во сколько обойдется жителям Липецкой области приготовление этого салата - был проведен мониторинг цен в торговых предприятиях Липецка на продукты, входящие в состав салата «Оливье».

Рецептов «Оливье» множество, за основу взяли самый простой советский рецепт с вареной колбасой.

Основные продукты (на 5-6 порций салата): колбаса вареная «Докторская» (300 граммов); зеленый горошек консервированный (400 граммов); огурцы соленые консервированные (300 граммов); картофель (300 граммов); яйца куриные (5 штук); морковь (200 граммов); лук репчатый (100 граммов); майонез (200 граммов).

По результатам анализа, минимальная стоимость условного продуктового набора для салата «Оливье» составила 217,51 рубля. Максимальная стоимость условного набора – 333,19 рубля. Разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 115,68 рублей или 53%.
7 523
#Новый год #оливье
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Комментарии (7)

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Житель

21 минуту назад
Если все купить в светафоре
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потребитель услуг

23 минуты назад
Это расценки за 100гр готового салата и из продуктов самого наихудшего качества, да из просрочки ! Да когда же людей перестанут держать за дураков!? Как надоели глупые нереальные подсчёты.
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5555

30 минут назад
В оливье колбасу "ложат " только в Липецке. Поэтому и цена такая
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Тоня

31 минуту назад
Колбаса и горошек 333р получается, а остальное на что?
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Андрей

49 минут назад
За порцию нормальная цена
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Терентий

сегодня, 10:45
Продукты брали из просрочки судя по ценам
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Спасибо!

сегодня, 10:44
На такую сумму,это побольше картофеля,лука,колбасы "Моя цена" и горошек дубовый и майонез из той же серии, для бомжей.
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