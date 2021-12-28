«Оливье» к новогоднему столу обойдётся в 217-333 рубля

На Новый год есть одно объединяющее всех россиян блюдо – это салат «Оливье».

Как сообщает областное агентство содействия развитию торговой деятельности, на Новый год есть одно объединяющее всех россиян блюдо – это салат «Оливье».



В Липецкой области выяснили, во сколько обойдется жителям Липецкой области приготовление этого салата - был проведен мониторинг цен в торговых предприятиях Липецка на продукты, входящие в состав салата «Оливье».



Рецептов «Оливье» множество, за основу взяли самый простой советский рецепт с вареной колбасой.



Основные продукты (на 5-6 порций салата): колбаса вареная «Докторская» (300 граммов); зеленый горошек консервированный (400 граммов); огурцы соленые консервированные (300 граммов); картофель (300 граммов); яйца куриные (5 штук); морковь (200 граммов); лук репчатый (100 граммов); майонез (200 граммов).



По результатам анализа, минимальная стоимость условного продуктового набора для салата «Оливье» составила 217,51 рубля. Максимальная стоимость условного набора – 333,19 рубля. Разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 115,68 рублей или 53%.

