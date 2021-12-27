В части Тракторного отключат холодную воду

28 декабря с 09:00 до 12:00 для замены приборов учета электроэнергии на водонасосной подстанции № 54 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды жителям верхних этажей домов №№ 21, 23 по улице Космонавтов.



С 13:00 до 15:00 без холодной воды останутся жители верхних этажей дома № 38 по улице Космонавтов из-за работ по замене приборов учета электроэнергии на водонасосной подстанции.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду на нескольких улицах Тракторного – в домах №№ 5, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 2а, 2а/1, стр.2а, вл.2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2а, 10 по улице Чехова, №№ 35г, 35г вл1, 35 г вл2, 35г вл.3, 35 г вл4, 35г вл5, 41а, 43 по улице Волгоградской, а также в частном секторе улиц Чехова, 2-й Воронежской. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе.



С 09:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами на сетях потребителя по заявке ЛГРЭС не будет холодной воды в доме № 1 по улице Кузнечной.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 23а по улице Ангарской по заявке ООО «Порядок» для проведения внутренних ремонтных работ.



Подвоз воды для питья будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



