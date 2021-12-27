Липецкая вечЁрка: замерзший в сугробе, убитый президент цирка и запрет на катания с горок

Сегодня, 27 декабря, стало известно об убийстве из ревности руководителя цирка «Молодые сердца», в Липецке запретили кататься с горок, а изрядно выпивший на новогоднем корпоративе мужчина едва не погиб по дороге домой, заснув в сугробе.

А вы знали, что в Липецке есть свой цирк? На минувших выходных его обезглавили.с признаками насильственной смерти. В Следственном комитете выяснили, что 66-летнего президента ЛРОО «Молодые сердца» забил до смерти бывший муж его сожительницы . На разборки 51-летний азербайджанец приехал из Московской области. Расправившись с обидчиком, ревнивец уехал домой, но был задержан. Выяснилось, что ранее он был судим за причинение тяжкого вреда и разбой.

«За сутки в Липецкой области выявили 215 случаев COVID-19, 13 человек умерли». Вице-губернатор Александр Ильин, подводя итоги уходящего года, посетовал на остающуюся высокой смертность.

– «Люди, к сожалению, уходят и уходят они от осложнений, которые вызывает COVID-19». Смертность не сокращается, но она и не растет. Это самое главное достижение», – сказал Александр Ильин.

Говоря о перспективах следующего года, Александр Ильин предположил, что вирус перейдет в фазовый цикл сезонного заболевания, останется очень заразным, но мутирует до состояния, в общем безопасного для заболевших при достижении высокого уровня коллективного иммунитета.

Популярной стала новость о том, что «39-летний липчанин замёрз в сугробе по пути с корпоратива», но, к счастью, не насмерть. Еще один пациент ожогового отделения больницы «Свободный сокол», 64-летний житель ДНР, получил обморожения при переходе границы и в стационар попал с уже обморожением ног 3-4 степени.

«На Сырском Руднике машина провалилась под лёд». Похожее происшествие случилось и в Косырёвке. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. «В Липецке рыбак провалился под лёд», смог самостоятельно выбраться из воды, но все же попал в больницу с серьёзными обморожениями рук и ног.

– Я считаю тех, кто вышел на лёд до официального разрешения МЧС должны лечиться за свой счёт, – заявил, комментируя эту новость, Липчанин.

– Надо завести уголовное дело за неподчинение законам Уваркиной о запрете выходить на лед, – поддержал его Mikl, другой читатель GOROD48.

И не понять, пошутили ли они или сказали это всерьез?

Но порой санкции, кажется, переходят все границы. После табу Евгении Уваркиной на выход на лед в Липецке «Кататься с необорудованных горок запретили». По всему городу в популярных для этой зимней детской забавы местах появились таблички «Кататься на склоне запрещено». При этом о правилах безопасности липчанам напомнили не в городском департаменте ЖКХ, а сразу в региональном управлении Следственного комитета!

– Запрещая, важно предложить альтернативу. Вы серьёзно думаете, что подавляющему большинству липчан хватит денег поехать на платный склон? Мы же все понимаем, что знаки эти поставлены для спасения совершенно конкретных нескольких человек, которые боятся – а вдруг чего и меня уволят? Или накажут! – отреагировал на это новшество руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Копьё» Павел Семёнов.

Известного общественника массово поддержали читатели этой новости.

– Надо всем людям запретить ходить по снегу и льду, а то вдруг споткнется человек, упадет и что-нибудь себе сломает, а уважаемому чиновнику попадет за это.

– Может вы ещё и ДЕТСТВО запретите?

– Вне пляжей купаться запрещено, в лесу жечь костры запрещено, кататься со склонов запрещено. Скоро с тротуаров шаг в сторону будет запрещен.

– А есть бесплатные оборудованные безопасные горки??? Или только за деньги безопасно???

– Какой маразм! А если мой ребёнок всё-таки скатится на санках с этой горки, что тогда? Штраф? Тюрьма? Или сразу расстрел?

Кстати, сегодня на итоговой пресс-конференции «Евгения Уваркина поставила себе за работу 4 с минусом».

– Я думаю, что мы еще не все сделали, что можем, – сказала глава Липецка