Общество

30 минут назад

Почти 52 тысячи липчан не могут выехать за границу из-за долгов

5 254
#долг #приставы
2
Почти 52 тысячи липчан не могут выехать за границу из-за долгов

Речь идёт о долгах по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, налогам, штрафам и другим.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, с января по ноябрь этого года было вынесено 51 тысяча 901 постановление о временном ограничении на выезд должников из России.

Судебные приставы Липецкой области предупреждаю жителей региона о том, что в преддверии новогодних праздников продолжается работа по ограничению должников в выезде за пределы России.

Постановления об ограничении на выезд выносятся по различным категориям исполнительных производств: по взысканию алиментов, кредитов, коммунальных платежей, налогов, морального вреда, штрафов, назначенных судом и другим.

- Готовясь к поездке за границу, не забудьте проверить, есть ли у вас долги, чтобы не оказаться в ситуации, когда сумки собраны, билеты куплены, а из страны не выпускают по закону, - отметили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области. - Чтобы избежать неприятной ситуации, можно проверить информацию о наличии долгов не выходя из дома, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств», расположенном на официальном интернет-сайте Управления ФССП России по Липецкой области.   На главной странице сайта достаточно ввести фамилию, имя и отчество в разделе «Узнай о своих долгах».
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#долг #приставы
2

Комментарии (5)

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Узаконенный рэкет.

3 минуты назад
Налоговики не сообщают об долгах пока не набежит кругленькая сумма с начислением на них пении. Долг был и я его не видел 360 руб а с пенсиями он рос каждый месяц, год и стал в 3-4 тысячи тогда они начали присылать уведомление. Доступа в госуслуги небыло, чтоб там посмотреть .
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да

9 минут назад
организуйте им путешествие в столыпинском вагоне на магадан
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Естественный отбор

13 минут назад
Это примерно 5 % населения Липецка и лип. Области все го то. Отцы воспитывающие не своих детей -их вообще примерно 30%. Так что запрет на вылет-это пустяки!
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Чего?

21 минуту назад
"52 тысячи липчан не могут выехать за границу из-за долгов" бред не пишите. В Липецке нет столько людей. Это значит что чуть ли не у каждого второго взрослого огромные долги
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Медичка

21 минуту назад
Правильно, хватит заразу завозить. Если бы не хотели эпидемий, запретили бы перемещение между странами и городами. Это эффективней всех мер.
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