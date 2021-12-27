Почти 52 тысячи липчан не могут выехать за границу из-за долгов

Речь идёт о долгах по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, налогам, штрафам и другим.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, с января по ноябрь этого года было вынесено 51 тысяча 901 постановление о временном ограничении на выезд должников из России.



Судебные приставы Липецкой области предупреждаю жителей региона о том, что в преддверии новогодних праздников продолжается работа по ограничению должников в выезде за пределы России.



Постановления об ограничении на выезд выносятся по различным категориям исполнительных производств: по взысканию алиментов, кредитов, коммунальных платежей, налогов, морального вреда, штрафов, назначенных судом и другим.



- Готовясь к поездке за границу, не забудьте проверить, есть ли у вас долги, чтобы не оказаться в ситуации, когда сумки собраны, билеты куплены, а из страны не выпускают по закону, - отметили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области. - Чтобы избежать неприятной ситуации, можно проверить информацию о наличии долгов не выходя из дома, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств», расположенном на официальном интернет-сайте Управления ФССП России по Липецкой области. На главной странице сайта достаточно ввести фамилию, имя и отчество в разделе «Узнай о своих долгах».