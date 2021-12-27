ДТП с автобусом в Липецке записала камера видеонаблюдения

Тягач в момент аварии стоял на месте.

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Напомним, сегодня в Липецке на кольцевой развязке в районе ЛТЗ пассажирский автобус 325-го маршрута врезался в прицеп тягача марки «Рено». В результате столкновения серьезно деформировалась кабина автобуса - часть ее вошла в салон.



В ДТП никто не пострадал.



Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. На ролике видно, что тягач в момент ДТП стоял с включенными аварийными сигналами.