Происшествия
сегодня, 16:21
ДТП с автобусом в Липецке записала камера видеонаблюдения
Тягач в момент аварии стоял на месте.
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Напомним, сегодня в Липецке на кольцевой развязке в районе ЛТЗ пассажирский автобус 325-го маршрута врезался в прицеп тягача марки «Рено». В результате столкновения серьезно деформировалась кабина автобуса - часть ее вошла в салон.
В ДТП никто не пострадал.
Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. На ролике видно, что тягач в момент ДТП стоял с включенными аварийными сигналами.
В ДТП никто не пострадал.
Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. На ролике видно, что тягач в момент ДТП стоял с включенными аварийными сигналами.
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