Происшествия

сегодня, 16:21

ДТП с автобусом в Липецке записала камера видеонаблюдения

11 1728
#ДТП
3

Тягач в момент аварии стоял на месте.

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Напомним, сегодня в Липецке на кольцевой развязке в районе ЛТЗ пассажирский автобус 325-го маршрута врезался в прицеп тягача марки «Рено». В результате столкновения серьезно деформировалась кабина автобуса - часть ее вошла в салон.

В ДТП никто не пострадал.

Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. На ролике видно, что тягач в момент ДТП стоял с включенными аварийными сигналами.
11 1728
#ДТП
3

Комментарии (11)

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Манагер

7 минут назад
Умников на фурах нужно штрафовать за такую парковку. А то бросил шаланду и пошел жрать в соседнее кафэ.... Чтоб его понос пронёс.
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Неравнодушный горожанин

11 минут назад
Не оправдывая водителя автобуса хочется указать следующее: давно пора запретить парковать большегрузы на крайних полосах дороги. Особенно любят бросать по ночам и без опознавательных знаков, а люди врезаются и гибнут. Вот в данном случае, что водятел большегруза зыбыл в этом месте?
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Водило

25 минут назад
Наверное специально разбил автобус?
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Пука

30 минут назад
Понастявят своих прицепов !!!
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Знатоки ПДД

37 минут назад
Водитель автобуса не учел скоростной режим на повороте и состояние дороги
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Илья

45 минут назад
уснул?
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111

51 минуту назад
Водитель автобуса наверное уснул
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Пессимист

51 минуту назад
Посмотрите на положение передних колёс автобуса: он даже не вытался вывернуть руль в сторону поворота, шёл по прямой. Вывод : он не видел дороги, или не смотрел на неё
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сторожил

57 минут назад
С какого "будуна" он стоял на кольцевой развязке? Хотя и включил аварийку, то не принял ни каких действий для обозначения своего расположения (если действительно поломка).
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Водитель профессионал

58 минут назад
Фура виновата, чесн. слово. Мы водители автобусов все профи каких поискать.
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