Погода в Липецке

35 минут назад

В Липецкой области безветренно и до -12

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В Липецкой области безветренно и до -12

28 декабря на фоне повышенного атмосферного давления в Липецкой области будет преимущественно без осадков. 

29 декабря с приближением фронтального раздела с запада продет снег разной интенсивности, днем местами ожидается метель, на дорогах – снежные заносы. 30 декабря осадки будут незначительными.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 декабря - 12-13 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы, 30 декабря – 6-7 градусов мороза, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью - от 12 до 17 градусов мороза, днем - от -7 до -12 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -15 до -17 градусов, днем будет от -9 до -11 градусов.

День 28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градус мороза. 

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Комментарии (2)

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123

9 минут назад
такая настоящая зима .
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Вася

14 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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