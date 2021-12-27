В Липецкой области безветренно и до -12

28 декабря на фоне повышенного атмосферного давления в Липецкой области будет преимущественно без осадков.

29 декабря с приближением фронтального раздела с запада продет снег разной интенсивности, днем местами ожидается метель, на дорогах – снежные заносы. 30 декабря осадки будут незначительными.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 декабря - 12-13 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы, 30 декабря – 6-7 градусов мороза, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью - от 12 до 17 градусов мороза, днем - от -7 до -12 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -15 до -17 градусов, днем будет от -9 до -11 градусов.



День 28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градус мороза.



