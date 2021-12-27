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18 минут назад

Вирусолог рассказал об условиях окончания пандемии

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#коронавирус #вакцинация
Срок окончания пандемии будет зависеть от иммунной прослойки населения и мутагенности вируса. Об этом «Известиям» заявил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

«Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идет пандемия, тем больше мутирует вирус. Но такие процессы не всегда приводят к усилению патогенности вируса, иногда они работают на его ослабление. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19», — отметил эксперт.

Второй возможный сценарий окончания пандемии заключается в том, что вирусу не останется места для жизни, считает специалист. Чем больше людей перенесет инфекцию или вакцинируется, тем меньше у вируса останется места для размножения и мутаций. Поэтому так важна скорейшая вакцинация населения, подчеркнул вирусолог.

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#коронавирус #вакцинация

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