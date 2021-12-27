Липецкая область – на 39 месте по привлекательности труда для пенсионеров

Липецкая область в России оказалась на 39 месте по привлекательности труда для пенсионеров. Среди регионов Черноземья она в этом ранжировании заняла последнюю позицию. Исследование провели эксперты РИА Новости.

Эпидемия коронавируса сильно повлияла на российский рынок труда. При этом разные группы работников в разной степени ощущали на себе проблемы на рынке труда. В частности, во многих регионах людей старшего возраста принудительно переводят на удаленный режим работы, и это, по мнению аналитиков, снижает желание предприятий нанимать работников пенсионного возраста. Для людей пенсионного возраста проблема трудоустройства оказалась даже более актуальна, чем в среднем по стране.



Для оценки ситуации на рынке труда в регионах России для пожилых людей эксперты РИА Новости рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров – в нем учли фактическую занятость пенсионеров, их возможности по поиску работы, абсолютный и относительный уровень зарплаты, а также здоровье и долголетие пожилых людей. Для расчетов использовали девять показателей – кроме уровней занятости и оплаты труда эксперты учли долю безработицы, простоту поиска работы, соотношение зарплат россиян старшего возраста и всех работающих в регионе, комфортность работы и жизни в регионе, продолжительность жизни после выхода на пенсию. Анализ проводился для мужчин 60-72 лет и женщин 55-72 лет.



Наиболее благоприятные условия на рынке труда для пенсионеров оказались в Москве и Санкт-Петербурге. Их итоговые баллы составили 70 и 69,2 балла. В этих городах граждане, достигшие пенсионного возраста, зачастую продолжают работать и получать достойную зарплату. Кроме того, им легче найти новую работу после увольнения. В первую десятку также вошли Ленинградская область (60) Воронежская область (59,7), Нижегородская область (58), Ростовская область (55,2), Калининградская область (52,4), Краснодарский край (50,7) и Рязанская область (48). На другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них – аутсайдерами стали республика Алтай, Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия—Алания с индексом от 12,4 до 22,5.



Липецкая область оказалась в рейтинге на 39 месте, кроме того, она не смогла обойти ни один из регионов Центрального Черноземья: так, Воронежская область по привлекательности рынка труда для пенсионеров обосновалась на четвертом месте, Курская область – на 13, Тамбовская область – на 23, Белгородская – на 28.



