Деды Морозы и Снегурочки проехались по Липецку на велосипедах

Вчера в городе прошёл необычный велопарад.

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В воскресенье по Липецку проехались Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи на велосипедах. Очевидцы охотно снимали необычный велопарад на видео.- Ребята — молодцы, подняли всем прохожим и автомобилистам настроение, - комментируют ролики в соцсетях.Некоторые велосипедисты надели только красные колпаки, некоторые - полноценные карнавальные костюмы.26 декабря в 15:37 новогодний велопробег был замечен на кольце у Центрального рынка, вечером — в других районах города.