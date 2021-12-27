Общество
сегодня, 13:18
Деды Морозы и Снегурочки проехались по Липецку на велосипедах
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Вчера в городе прошёл необычный велопарад.
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В воскресенье по Липецку проехались Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи на велосипедах. Очевидцы охотно снимали необычный велопарад на видео.
- Ребята — молодцы, подняли всем прохожим и автомобилистам настроение, - комментируют ролики в соцсетях.
Некоторые велосипедисты надели только красные колпаки, некоторые - полноценные карнавальные костюмы.
26 декабря в 15:37 новогодний велопробег был замечен на кольце у Центрального рынка, вечером — в других районах города.
- Ребята — молодцы, подняли всем прохожим и автомобилистам настроение, - комментируют ролики в соцсетях.
Некоторые велосипедисты надели только красные колпаки, некоторые - полноценные карнавальные костюмы.
26 декабря в 15:37 новогодний велопробег был замечен на кольце у Центрального рынка, вечером — в других районах города.
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6 523
Мужик
Гость
Кранты велосипеду
Гость
гость
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