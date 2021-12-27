Общество

сегодня, 13:18

Деды Морозы и Снегурочки проехались по Липецку на велосипедах

6 523
#Новый год #Дед Мороз
3

Вчера в городе прошёл необычный велопарад.

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В воскресенье по Липецку проехались Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи на велосипедах. Очевидцы охотно снимали необычный велопарад на видео.

- Ребята — молодцы, подняли всем прохожим и автомобилистам настроение, - комментируют ролики в соцсетях. 

Некоторые велосипедисты надели только красные колпаки, некоторые - полноценные карнавальные костюмы.

26 декабря в 15:37 новогодний велопробег был замечен на кольце у Центрального рынка, вечером — в других районах города.

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6 523
#Новый год #Дед Мороз
3

Комментарии (6)

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Мужик

8 минут назад
Нытики старпёры уже на месте
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Гость

17 минут назад
123, в первую очередь данный велопарад призывает к здоровому образу жизни, радует детвору гостинцами и вселяет, радостное приближение Новогоднего праздника, Липчанам.
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Кранты велосипеду

22 минуты назад
после таких велопрогулок
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Гость

38 минут назад
А что они не по Зегеля поехали, там же велодорожки европейского уровня сделали, по которой Уваркина и другие официальные лица мерии каждый день на работу и с работы …
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гость

38 минут назад
Дед Мороз не носит красный колпак, не надо путать с Санта Клаусом
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123

сегодня, 13:28
Дайте липчанам бесплатные хоккейные коробки! А не эти парады тупости.
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