Общество

12 минут назад

НЛМК и Росатом начинают сотрудничество в сфере производства водорода

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#Росатом #производство водорода
НЛМК и Росатом начинают сотрудничество в сфере производства водорода

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, и АО «Русатом Оверсиз» (входит в состав Госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства водорода и развития технологий по улавливанию и использованию СО2.

Соглашение предусматривает совместные исследования и разработки в области технологий производства водорода, таких как электролиз воды, паровая конверсия метана с улавливанием углекислого газа и пиролиз метана, и реализацию пилотных проектов по производству водорода. В рамках совместной работы стороны планируют, в том числе, оценить технические и коммерческие аспекты производства климатически нейтрального водорода.

«Одним из перспективных направлений развития металлургической отрасли является применение низкоуглеродного водорода, которое позволяет сократить использование углеродсодержащих ресурсов. «Росатом» - лидер российской промышленности в сфере производства безуглеродной энергии, совместными усилиями мы будем развивать применение водорода в металлургии», - прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по энергетике и экологии Сергей Чеботарёв. 

«Мы видим заинтересованность в водородных технологиях со стороны ведущих предприятий промышленного сектора, и рады сотрудничеству с таким крупным международным игроком металлургической отрасли, как Группа НЛМК. Мы убеждены, что уже в ближайшем будущем водородные технологии займут прочную нишу на рынке стран и регионов, которые ставят себе амбициозные цели по сокращению выбросов углекислого газа, и ведем разработку собственных ноу-хау по всей цепочке жизненного цикла водорода, включая перспективные технологии производства низкоуглеродного водорода», - заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов. 
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#Росатом #производство водорода

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