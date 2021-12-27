НЛМК и Росатом начинают сотрудничество в сфере производства водорода

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, и АО «Русатом Оверсиз» (входит в состав Госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства водорода и развития технологий по улавливанию и использованию СО2.





Соглашение предусматривает совместные исследования и разработки в области технологий производства водорода, таких как электролиз воды, паровая конверсия метана с улавливанием углекислого газа и пиролиз метана, и реализацию пилотных проектов по производству водорода. В рамках совместной работы стороны планируют, в том числе, оценить технические и коммерческие аспекты производства климатически нейтрального водорода.



«Одним из перспективных направлений развития металлургической отрасли является применение низкоуглеродного водорода, которое позволяет сократить использование углеродсодержащих ресурсов. «Росатом» - лидер российской промышленности в сфере производства безуглеродной энергии, совместными усилиями мы будем развивать применение водорода в металлургии», - прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по энергетике и экологии Сергей Чеботарёв.



«Мы видим заинтересованность в водородных технологиях со стороны ведущих предприятий промышленного сектора, и рады сотрудничеству с таким крупным международным игроком металлургической отрасли, как Группа НЛМК. Мы убеждены, что уже в ближайшем будущем водородные технологии займут прочную нишу на рынке стран и регионов, которые ставят себе амбициозные цели по сокращению выбросов углекислого газа, и ведем разработку собственных ноу-хау по всей цепочке жизненного цикла водорода, включая перспективные технологии производства низкоуглеродного водорода», - заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

