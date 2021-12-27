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48 минут назад
В Амурске спасли гулявшего на 30-градусном морозе раздетого ребенка
3-летнего мальчика обнаружили раздетым на улице в 30-градусный мороз.
В Амурске Хабаровского края 3-летний мальчик гулял на улице раздетым в 30-градусный мороз.
Ребенка во дворе многоквартирного дома в накануне заметил водитель скорой помощи.
По информации следствия, накануне в Амурске во дворе многоквартирного дома по ул. Мира водитель кареты скорой помощи обнаружил 3-летнего мальчика, который самостоятельно вышел на улицу без верхней одежды. Ребенок был доставлен в больницу, сейчас мальчика готовят к выписке. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - сообщает СК РФ по Хабаровскому краю.
Старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева рассказала РИА Новости, что ребенок обморозил ноги.
"В настоящее время ребенок выписан из районной больницы с диагнозом общее охлаждение, обморожение обеих стоп. По предварительным данным, трёхлетний мальчик сам вышел утром на улицу, его старшая сестра, уходя, ранее неплотно закрыла входную дверь. В тот момент отец ещё спал, мамы не было - она в тот день ночевала у своей матери. Семья благополучная, ребенок сейчас дома", - сообщила Исаева.
Следователями устанавливаются обстоятельства, при которых ребенок покинул квартиру, опрашиваются свидетели случившегося. По предварительным данным, дверь была не заперта, дома находился отец мальчика, - говорится в сообщении.
По данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - отмечается в пресс-релизе.
Амурской городской прокуратурой также проводится проверка в связи с размещенной в Интернете информацией о том, что 3-летний мальчик замерзал на одной из улиц г. Амурска.
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отмечается в сообщении региональной Прокуратуры.
Отмечается, что температура днем в Амурске до минус 31 градуса. Ночью столбик термометра опускается ниже 40 градусов.
Ребенка во дворе многоквартирного дома в накануне заметил водитель скорой помощи.
По информации следствия, накануне в Амурске во дворе многоквартирного дома по ул. Мира водитель кареты скорой помощи обнаружил 3-летнего мальчика, который самостоятельно вышел на улицу без верхней одежды. Ребенок был доставлен в больницу, сейчас мальчика готовят к выписке. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - сообщает СК РФ по Хабаровскому краю.
Старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева рассказала РИА Новости, что ребенок обморозил ноги.
"В настоящее время ребенок выписан из районной больницы с диагнозом общее охлаждение, обморожение обеих стоп. По предварительным данным, трёхлетний мальчик сам вышел утром на улицу, его старшая сестра, уходя, ранее неплотно закрыла входную дверь. В тот момент отец ещё спал, мамы не было - она в тот день ночевала у своей матери. Семья благополучная, ребенок сейчас дома", - сообщила Исаева.
Следователями устанавливаются обстоятельства, при которых ребенок покинул квартиру, опрашиваются свидетели случившегося. По предварительным данным, дверь была не заперта, дома находился отец мальчика, - говорится в сообщении.
По данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - отмечается в пресс-релизе.
Амурской городской прокуратурой также проводится проверка в связи с размещенной в Интернете информацией о том, что 3-летний мальчик замерзал на одной из улиц г. Амурска.
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отмечается в сообщении региональной Прокуратуры.
Отмечается, что температура днем в Амурске до минус 31 градуса. Ночью столбик термометра опускается ниже 40 градусов.