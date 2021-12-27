Культура

сегодня, 10:10

«Петровские забавы» в объективах липчан

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#Новый год #Петровские забавы
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«Петровские забавы» в объективах липчан

Накануне на площади Петра Великого прошёл фестиваль «Петровские забавы».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, для липчан работали интерактивные площадки, пели кавер-группы «The Idols», «Лисы», полуфиналист шоу «Голос» Татьяна Качурина и другие артисты. Также на площадь приехали два автобуса, пассажирами которого стали Деды Морозы и Снегурочки. Завершил праздник большой салют.

В этом году площадь Петра Великого украсили как никогда красиво. В центре — 16-метровая ель, от верхушки которой расходятся лучи светового шатра. На площади также выросли светящиеся «тюльпаны». А ещё там установлены и украшены огоньками живые ели в кадках.

Также на площади установлены сказочные персонажи из «Алисы в стране чудес» - улыбчивый Чеширский кот и вечно спешащий Белый кролик.

Рядом с ёлкой есть горка, с которой на ватрушках и ледянках катаются дети и взрослые.

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Ещё одна забава - механическая карусель, где вместо традиционных лошадок — розовые фламинго.

Липчане охотно делятся фотографиями с украшенной площади и «Петровских забав» в соцсетях.










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#Новый год #Петровские забавы
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Комментарии (6)

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Петровские забавы на 9 мкр !

38 минут назад
там бордюры кладут!!1
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Маше

47 минут назад
Массовые мероприятия на воздухе разрешены, Око молодец
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48

50 минут назад
Маша, ты не в своем уме
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ВДОКНДГ

53 минуты назад
Лефорт помнится петрушку к интересным забавам * , и сейчас в моде опять........
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Маша

сегодня, 10:29
И как все это понимать? Ведь запрет на массовые мероприятия и почему все без масок? А коды?
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Око

сегодня, 10:22
Начинайте нытье, лучше эти деньги потратили бы на ......... И тд
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