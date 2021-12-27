«Петровские забавы» в объективах липчан

Накануне на площади Петра Великого прошёл фестиваль «Петровские забавы».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, для липчан работали интерактивные площадки, пели кавер-группы «The Idols», «Лисы», полуфиналист шоу «Голос» Татьяна Качурина и другие артисты. Также на площадь приехали два автобуса, пассажирами которого стали Деды Морозы и Снегурочки. Завершил праздник большой салют.В этом году площадь Петра Великого украсили как никогда красиво. В центре — 16-метровая ель, от верхушки которой расходятся лучи светового шатра. На площади также выросли светящиеся «тюльпаны». А ещё там установлены и украшены огоньками живые ели в кадках.Также на площади установлены сказочные персонажи из «Алисы в стране чудес» - улыбчивый Чеширский кот и вечно спешащий Белый кролик.Рядом с ёлкой есть горка, с которой на ватрушках и ледянках катаются дети и взрослые.Ещё одна забава - механическая карусель, где вместо традиционных лошадок — розовые фламинго.Липчане охотно делятся фотографиями с украшенной площади и «Петровских забав» в соцсетях.