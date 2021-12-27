Энергопереход по-липецки или наш ответ Илону Маску

Исследование этого достижения провели в Липецком отделении РСПП и о результатах которого, по всей видимости, еще не знают РОССЕТИ.

Если недавно Маск заявил, что будет производить водород из воздуха, то он не знал, что наилучших результатов достигли в городе под липами, где уже несколько лет делают из воздуха деньги, а потом часть денег снова превращают в воздух. Еще хорошо, что Илону не объяснили пока все значения русского слова «липа». Осталась возможность куратору-чиновнику получить Нобелевскую премию за превращение воздуха в прирост тарифов для населения. Все знают про усушку-утруску. Электроэнергия – не исключение. Часть доставленной к сетям региона энергии легко потерять, если не уделять должного внимания состоянию объектов энергетики (линиям электропередач, трансформаторам, электросчетчикам и пр.) Здесь и существует оперативный простор у «Липецкэнерго», (в дальнейшем «ФЕНОМЕН») дочки ПАО «Россети - Центр». Так, в 2020 году ФЕНОМЕН потерял 12,16% электроэнергии, прокачанной через сети всех типов в регионе. А если говорить о сетях низкого напряжения, то потери составляют уже 22,36%! То есть, до конечного потребителя не дошел практически каждый четвертый произведенный и оплаченный киловатт-час!



В прошлом году ФЕНОМЕН заслуженно занял второе место среди всех филиалов ПАО «Россети - Центр» по уровню потерь в распределительных сетях - хуже ситуация только в «Тверьэнерго».



Что делает нерадивый менеджер магазина, когда вскрывает недостачу продуктов? Разбрасывает потери на грузчиков, продавцов и охрану. В случае с ФЕНОМЕНОМ проблему решают так же – назначают виновным малый и средний бизнес в безучетном потреблении электроэнергии и за это штрафуют (ПЕРВЫЙ ЭТАП превращения воздуха в деньги, пока виртуальные).



Год назад ФЕНОМЕН установил новый рекорд для системы «воздух – деньги» - с 30 миллионов рублей штрафов в 2019 году дошел до 290 миллионов – в 2020-м, когда предъявил предпринимателям 39 актов без учетного потребления электроэнергии. В этом году ситуация стала еще хуже – количество актов увеличилось втрое -до 120!



Справедливости ради стоит отметить, что отдельные нарушители есть и должны заплатить за жульничество реальными деньгами. Но это не значит, что все потребители — жулики. Как же происходит основное чудо?



Согласно проведённому исследованию, источником процесса начисления штрафов являются пломбы приборов учета, с некоторыми особенностями. Они, зачастую находятся вне доступа штрафуемого потребителя. Иногда, ФЕНОМЕН монтирует их на опорах ЛЭП, и добраться до них физически невозможно – для этого нужно обесточить линию, что нереально без вмешательства сетей. Однажды, такой счетчик склевали птицы, а оштрафовали за постороннее вмешательство предпринимателя.



Еще один источник монетизации для ФЕНОМЕНА - это проведение проверки электрооборудования предприятий и организаций без уведомления и в отсутствие компетентных лиц со стороны потребителя (возможно под покровом ночи, кто знает?). И тут, очевиден процесс появления виртуальных денег. Например, производителя рыб осетровых пород, задонскую «Дельту», оштрафовали на сумму в 89 раз превышающую его ежемесячный объем потребления электроэнергии, сопоставимую с семью годами его работы. Компании «Липецк-Лада» насчитали 46,8 млн рублей штрафа – такой расход электроэнергии был бы возможен за 50 лет ее работы!



Но процесс превращения воздуха в деньги безнаказан и поэтому продолжает совершенствоваться.



Есть еще версии. Мы не утверждаем, но ходят слухи, что контролеры предлагают не заключать договоров на поставку электроэнергии с гарантирующими поставщиками, а напрямую – можно предполагать, что не бескорыстно - подключиться к сети. И такое потребление, конечно, позже спишут на потери, только восполнить их тоже надо за счет кого-то.



Ещё одно предположение - не без интереса со стороны тех же контролеров, возможна установка профессиональных «жучков» внутри на опечатанном ими приборе учета, по договоренности с потребителем, желающим уменьшить свои платежи. Иногда подобные «усовершенствования» проводятся тайно. А потом выявляются другими проверяющими. Тогда штрафы многократно превышают фактическое потребление электроэнергии, что уже выгодно энергетикам, а не пошедшим на сговор предпринимателям или обманутым потребителям.



А если виновный не назначен или не найден, то здесь и наступает второй этап волшебных превращений. Только часть штрафов будет оплачена. Что-то останется в отчетах для показателей в квартал или год, но после судебного разбирательства исчезнет (снова превратится воздух). Но, не надо надеяться, что ФЕНОМЕН пострадает! Ждите, жители и предприниматели города Липецка - нам это все снова предложат превратить в деньги! «Управление Энергетики и Тарифов»(есть такой орган в области) все сверхнормативные потери может компенсировать увеличением тарифов на электричество ,тепло и воду на следующий год!



Илон Маск нервно курит в сторонке!



А тем временем вечный двигатель ФЕНОМЕНА работает. Так, только в сентябре-ноябре этого года контролеры сетевого монополиста оформили 55 актов безучетного потребления электроэнергии. Возможно, это объясняется желанием получения новогодних бонусов энергетиками или же необходимостью показать свою работу по выявлению потерь «Россетям»



Важная рекомендация предпринимателям!



1. Доступ к счетчику должен быть либо у руководителя предприятия, либо у назначенного им лица.

2. Прибор учета лучше держать под замком, под постоянным видеонаблюдением.

3. Контролеры обязаны предоставить предпринимателю удостоверения и путевые листы с конкретной целью визита. Все их действия необходимо фиксировать съемкой. Любая попытка вскрыть замок без ответственного лица от организации – самоуправство со стороны сетевой компании.

4. О странных предложениях энергетиков стоит тут же сообщить в контролирующие органы.

5. Защищаться всеми законными способами. Обращаться в суд. Царапина на пломбе или изменение ее цвета – вовсе не причины для драконовских штрафов!



Еще весной, бизнес-сообщество привлекло в качестве арбитра региональное управление ФАС. Антимонопольщики возбудили 12 дел по актам безучетного потребления электроэнергии. Четыре расследования уже завершились в пользу потребителей с вынесением соответствующих предписаний «Липецкэнерго». Таким образом, штрафы в размере 67 млн руб. уже отменены. Семь производств еще находятся в стадии рассмотрения.



РСПП призывает тех, кто думает, что «сэкономит» на электроэнергии, не играть в азартные игры с энергетиками – таких обнаружат и накажут. В свою очередь, бизнес-сообщество требует от сетевой монополии как минимум работать по правилам. Вовремя оповещать контрагентов о грядущих проверках, обязательно проводить их с представителем проверяемой организации и вести фото- и видеофиксацию осмотра узлов учета электроэнергии совместно с потребителем, в соответствии с пунктами 177, 178, 187 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.



ФЕНОМЕНУ же стоит обратить внимание как Липецк стал столицей майнинга.

