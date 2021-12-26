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На Украине беременных и женщин с малолетними детьми поставят на воинский учет

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На Украине под воинский учет попадут беременные и женщины с маленькими детьми, рассказали в пресс-службе главного управления разведки Министерства обороны страны. Об этом сообщило Минобороны республики в Facebook, передает РИА Новости.

Там уточнили, что женщины получат возможность привлекаться к обеспечению обороны государства. В мирное время женщин смогут призвать на военную службу или же им дадут служить в заповеднике на добровольной контрактной основе.

Как и в случае с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья обязанных нести военную службу женщин и семейные обстоятельства, уточнили там.

«Поступление в армию — это не призыв на службу. Эти законодательные изменения сейчас не повлияют на жизнь украинцев, и к концу 2022 года может потребоваться стать на учет в территориальном центре ЖКХ и социальной поддержки. Не стоит ожидать никаких проблем в течение 2022 года», — уточнили в министерстве.

Начиная со следующего года алгоритм постановки на учет для мужчин и женщин в стране отличаться не будет. При этом далеко не все гражданки страны, как подчеркнули офицеры, будут признаны военнообязанными. Тем не менее за отказ явиться в военкомат их будет ждать денежный штраф.
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