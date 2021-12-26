Полтора десятка липецких улиц завтра останутся без воды

ЛГЭК предупреждает о временных неудобствах.

27 декабря с 10:00 до 20:00 для проведения ремонтных работ на сетях ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в дома № 43а по улице Московской, №№ 18, 20 по улице Бескрайней, на улицах Яна Фабрициуса, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Пестеля, Рылеева, Загородной, Бескрайней, в переулке Макаренко.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.