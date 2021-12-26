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сегодня, 14:31

Полтора десятка липецких улиц завтра останутся без воды

3 873
#Отключения #ЛГЭК
2
Полтора десятка липецких улиц завтра останутся без воды

ЛГЭК предупреждает о временных неудобствах.

27 декабря с 10:00 до 20:00 для проведения ремонтных работ на сетях ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в дома № 43а по улице Московской, №№ 18, 20 по улице Бескрайней, на улицах Яна Фабрициуса, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Пестеля, Рылеева, Загородной, Бескрайней, в переулке Макаренко.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

3 873
#Отключения #ЛГЭК
2

Комментарии (3)

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Это же

1 минуту назад
., Липецк,город торжества тупизма.
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Гость

18 минут назад
А какая тебе разница летом или зимой отключают, вода то холодная, или ты летом в реке набираешь, лишь бы поныть
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.

28 минут назад
Если я просрочу платеж по коммунальным услугам,мне начисляют пеня!!!вопрос,кто мне оплатит эти ваши,,неудобства,,!!!чем вы занимались в летний период!?
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