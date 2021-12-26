Общество

49 минут назад

За сутки в Липецкой области 71 человек выздоровел от коронавируса, а заболели - 225

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За сутки в Липецкой области 71 человек выздоровел от коронавируса, а заболели - 225

13 человек умерли.

По данным сайта стопкоровавирус.рф за последние сутки в нашем регионе от COVID вылечился 71 человек.

А вот количество вновь заболевших оказалось в три раза выше. Умерли от коронавируса за сутки 13 человек, что примерно на уровне показателей всей уходящей недели (вчера насчитали 12 жертв коварного вируса).

В целом по России статистика такова: за сутки выявлен 23 721 заболевший в 85-ти регионах, выздоровели37 285 человек. Количество смертей по стране – 968.

С начала пандемии в России официально переболели коронавирусом более 10 миллионов человек.

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Комментарии (1)

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ух

34 минуты назад
как же за сутки 225 как это выявили так оперативно,зачем фуфел несете панику разводите, смысл................
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