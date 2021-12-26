Спорт

48 минут назад

Эту встречу с липчанами африканец запомнит надолго

247
#Мини-футбол #Алекперов
Эту встречу с липчанами африканец запомнит надолго

В нижнем Новгороде наша команда пропустила пять мячей от "Нормана", в котором теперь играет Янник, но в ответ забила восемь.

Яркой и бесшабашной выдалась заключительная игра липецкого мини-футбольного клуба в календарном 2021 году. В Нижнем Новгороде зрители увидели аж 13 (!) мячей, но победили всё-таки липчане – 8:5.

Соперником липчан стал нижегородский «Норман», середняк турнирной таблицы, второй по значимости клуб своего региона вслед за «Торпедо» (Нижегородская область), выступающим в Суперлиге. Именно в «Норман» летом перешёл пока единственный темнокожий легионер в истории липецкого мини-футболе – Янник Сомплей из Кот-д`Ивуара. В матче против своей бывшей команды африканец был активен, правда, голов не забил, а всё больше помогал оформившему в итоге «дубль» бразильцу Дуду.

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Янник против нашего капитана Волошина

Липчане открыли счёт на 11-й минуте: веерную атаку ударом в дальний верхний угол завершил капитан команды Сергей Волошин.

Хозяева отыгрались через две минуту, но действовавший агрессивно Липецк ушёл на перерыв с комфортной разницей в счёте – 4:1.

Во втором тайме ситуация не раз менялась, наконец, на 44-й минуте после удара Дуду счёт стал равным – 5:5.

В распоряжении команд оставались всего 4 минуты, в итоге липчане первыми подловили соперников на ошибке: Янник отдал неудачную передачу партнёру, у которого тут же отобрали мяч и наши футболисты убежали втроём против одного защитника, точку ударом низом поставил Илья Андреев – 6:5. Этот мяч и решил судьбу встречи, «Норману» ничего не оставалось делать, кроме как выпускать вратаря-гонялу, за что его на последней минуте дважды ударами по пустым воротам наказывали наказывали два Ивана – Крылов и Костяной.

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Разоачарованию игроков "Нормана" не было предела

В итоге по два мяча у Липецка забили лучший бомбардир команды Александр Дунец, на счету которого теперь стало 9 голов в сезоне, и Крылов, по одному – Волошин, Владимир Рагожников, Андреев и Костяной. У хозяев отличились Дуду (дважды), Виталий Бессонов, Омар Омаров, Владислав Барсков.

Под руководством нового тренера Темура Алекперова команда впервые поднялась в зону плей-офф, заняв в ней нижнее 8-е место. Так что Новый год липчане могут встречать в приподнятом настроении. Да и разница мячей теперь перестала быть отрицательной, выйдя в ноль – 41-41.

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Алекперов на тренерском мостике липчан - курс верный

247
#Мини-футбол #Алекперов

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