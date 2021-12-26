Полицейский задержал криминальную семью, занимавшуюся похищением металла

Отец и сын наладили вывоз металлических изделий с территории «Свободного Сокола».

Липецкие полицейские предотвратили кражу с территории завода «Свободный Сокол».

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции №4 (бывший «Сокольский») на улице Заводской заметил, как двое неизвестных грузили в припаркованный возле предприятия автомобиль металлические изделия. В итоге полицейский задержал злоумышленников.

Выяснилось, что незаконным способом промышляли отец 48-ми лет и его 21-летний сын. На территорию завода они проникли незаконно, а металл перебросили через забор. При этом часть похищенного они ранее перевезли на территорию своего частного дома, а когда вернулись за оставшимся. Были задержаны бдительным сотрудником.

Общая сума ущерба составила 6 200 рублей. Сейчас членов криминальной семьи отправили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 158 ч.2 УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой предусматривает до 5-ти лет лишения свободы.