Происшествия

сегодня, 08:13

Полицейский задержал криминальную семью, занимавшуюся похищением металла

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#Кража #металл #Свободный Сокол
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Полицейский задержал криминальную семью, занимавшуюся похищением металла

Отец и сын наладили вывоз металлических изделий с территории «Свободного Сокола».

Липецкие полицейские предотвратили кражу с территории завода «Свободный Сокол».

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции №4 (бывший «Сокольский») на улице Заводской заметил, как двое неизвестных грузили в припаркованный возле предприятия автомобиль металлические изделия. В итоге полицейский задержал злоумышленников.

Выяснилось, что незаконным способом промышляли отец 48-ми лет и его 21-летний сын. На территорию завода они проникли незаконно, а металл перебросили через забор. При этом часть похищенного они ранее перевезли на территорию своего частного дома, а когда вернулись за оставшимся. Были задержаны бдительным сотрудником.

Общая сума ущерба составила 6 200 рублей. Сейчас членов криминальной семьи отправили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 158 ч.2 УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой предусматривает до 5-ти лет лишения свободы.

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#Кража #металл #Свободный Сокол
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Комментарии (6)

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Гость

5 минут назад
Смешно читать: бдительный сотрудник. Палка есть. А сколько стариков мошенники обманули, никто не ищет Бдительность куда то пропадает Смешно
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Житель

17 минут назад
Мимо ехал просто,увидел, решил палку срубить
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Да уж

30 минут назад
Если бы и на дачах так работали результативно.Или там скучно.
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Александр

36 минут назад
Там этого металла на каждом углу кучи. Только надо доказать у кого этот метал состоит на балансе . Без этого нет ущерба и значит уголовного дела .
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Пенсионер

49 минут назад
Позор, каждый сам, по совести, опредилит кому
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Позор

59 минут назад
А где он был участковый,когда власть растащила завод.Займись делом участковый,а не показухой перед Новым Годом.
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