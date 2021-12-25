Общество
14 минут назад
В Липецке на улице Космонавтов и проезде Строителей забили фонтаны
Один порыв сотрудники ЛГЭК уже устранили.
В редакцию GOROD48 сегодня прислали сразу два видео, на которых запечатлены бьющие из-под земли фонтаны. В первом случае вода била вчера вечером на улице Космонавтов, 18/1, во втором - сегодня на проезде Строителей.
Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, на улице Космонавтов проблему уже устранили - ещё вчера вечером.
На проезде Строителей утечку будут устранять завтра.
Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, на улице Космонавтов проблему уже устранили - ещё вчера вечером.
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На проезде Строителей утечку будут устранять завтра.
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