Общество

14 минут назад

В Липецке на улице Космонавтов и проезде Строителей забили фонтаны

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#ЖКХ #ЛГЭК
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В Липецке на улице Космонавтов и проезде Строителей забили фонтаны

Один порыв сотрудники ЛГЭК уже устранили.

В редакцию GOROD48 сегодня прислали сразу два видео, на которых запечатлены бьющие из-под земли фонтаны. В первом случае вода била вчера вечером на улице Космонавтов, 18/1, во втором - сегодня на проезде Строителей.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, на улице Космонавтов проблему уже устранили - ещё вчера вечером.

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На проезде Строителей утечку будут устранять завтра.

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#ЖКХ #ЛГЭК
1

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