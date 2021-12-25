В Липецке на улице Космонавтов и проезде Строителей забили фонтаны

Один порыв сотрудники ЛГЭК уже устранили.

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В редакцию GOROD48 сегодня прислали сразу два видео, на которых запечатлены бьющие из-под земли фонтаны. В первом случае вода била вчера вечером на улице Космонавтов, 18/1, во втором - сегодня на проезде Строителей.Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, на улице Космонавтов проблему уже устранили - ещё вчера вечером.На проезде Строителей утечку будут устранять завтра.