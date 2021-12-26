Общество

38 минут назад

Масштабные учения МЧС прошли на НЛМК

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#учения #МЧС
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Масштабные учения МЧС прошли на НЛМК
На базе НЛМК состоялись контрольно-проверочные пожарно-тактические учения по теме «Тушение пожаров и ликвидация ЧС на промышленных предприятиях», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

По замыслу тренировки во время огневых работ на НЛМК произошла разгерметизация трубопровода с мазутом с проливом внутрь защитных сооружений. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Далее огонь по трубопроводу дошел до зеркала резервуара с мазутом. В результате аварии 1 человек пострадал. Существовала угроза возгорания соседнего резервуара.

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Первыми к месту происшествия прибыли экстренные службы комбината и спасли пострадавшего. Также они начали тушить огонь в защитных сооружениях и охлаждать горящий резервуар. В это же время на место происшествия направились пожарные части Липецка и района. На месте они создали четыре боевых участка. Пожарные охлаждали горящий резервуар с северной и южной стороны, подготовили пенную атаку для тушения и охлаждение соседнего резервуара. Огонь тушили из стволов и лафетов. Также водную завесу организовали для защиты пожарных от теплового излучения.

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Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 10 пожарных автоцистерн, автомобиль пенного тушения, автолестница, автоколенчатый подъёмник, 2 поливомоечные машины и трактор. Привлекались служба пожаротушения, испытательная пожарная лаборатория с дознавателями, газоспасатели и скорая помощь. Учениями руководил начальник Главного управления МЧС по Липецкой области Василия Разумнова

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Место учений спасатели выбрали не случайно. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) крупнейший сталелитейный комбинат в стране и 17-й в мире по объёмам производства, градообразующее предприятие, занимающее значительную площадь города Липецка. Это целый город в городе. Его площадь - 28 км2, а длина периметра забора — 38 км, протяжённость автомобильных и железнодорожных путей — 620 и 510 км соответственно. На его территории сосредоточены множество объектов и цехов различного производства, которые имею повышенный класс опасности. Поэтому на комбинате есть собственные экстренные службы, которые обеспечивают безопасность производства, а для поддержания постоянной готовности регулярно проводят плановые совместные учения с региональным МЧС.

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#учения #МЧС
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Комментарии (1)

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Человек

13 минут назад
Правильно что потренировались, а то вот очередной хлопок произойдет или кран рухнет а спасатели все умеют.
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