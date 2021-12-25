Липчане присоединились к всероссийской акции «Закаленная Россия – сильная страна»

В этот день массово купаются в проруби по всей стране.

Сегодня в Липецке прошла акция всероссийская акция «Закаленная Россия – сильная страна».- В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда могут окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек и обольются холодной водой, - отмечают организаторы.Липчане поддержали акцию. Специально к ней приготовили прорубь размером 12,5 метра В липецком Клубе моржей прошли йогаразминка и массовое купание в проруби. Неморжи могли просто облиться водой из ведра или принять воздушные ванны в купальнике.