Общество

49 минут назад

Липчане присоединились к всероссийской акции «Закаленная Россия – сильная страна»

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#моржи
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Липчане присоединились к всероссийской акции «Закаленная Россия – сильная страна»

В этот день массово купаются в проруби по всей стране.

Сегодня в Липецке прошла акция всероссийская акция «Закаленная Россия – сильная страна».

- В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда могут окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек и обольются холодной водой, - отмечают организаторы.

Липчане поддержали акцию. Специально к ней приготовили прорубь размером 12,5 метра В липецком Клубе моржей прошли йогаразминка и массовое купание в проруби. Неморжи могли просто облиться водой из ведра или принять воздушные ванны в купальнике.


1 169
#моржи
1

Комментарии (1)

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Брежнев

37 минут назад
А я то думал, что напомните. ,,Как закалялась сталь,,
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