Происшествия

сегодня, 16:43

В Липецкой области за год более 20 диких животных попадают в ДТП

8 524
#ДТП #животные

Под колёса машин попадают зайцы, лисы, косули, лоси, кабаны.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, ежегодно в Липецкой области более 20 диких животных оказываются под колесами автомобиля. В основном, в ДТП дикие животные попадают на загородных трассах, пересекающих лесной массив.

- Столкновение с мелким животным может пройти почти незаметно для транспортного средства, а вот наезд на тяжелого лося ведет к значительному повреждению автомобиля и к тяжелым травмам водителя и пассажиров, - отмечают в управлении. - В правилах дорожного движения животные не выступают отдельными участниками дорожного движения. Но животный мир в пределах территории России является государственной собственностью, и наезд на дикое животное (зайца, лису, косулю, лося, кабана) влечет материальный ущерб для государственной собственности, который подлежит возмещению. Расчет ущерба исчисляется в соответствии с приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Многие автолюбители под влиянием стрессовой ситуации или иных причин пытаются скрыть следы столкновения, прячут тело сбитого животного в багажнике автомобиля. Однако такой шаг чреват негативными последствиями. Если водитель не принял мер для информирования ГИБДД о происшествии и пытался уезжать с места события, ему грозит наказание не только в виде штрафа. Водитель рискует быть подвергнутым уголовной ответственности за незаконную охоту, которая прописана в статье 258 УК РФ.
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#ДТП #животные

Комментарии (8)

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Гость

29 минут назад
Гриднев, а сколько жирафов убили в Дании?. Наши депутаты нервно курят в сторонке..
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Гость

35 минут назад
На трассе Липецк - Чаплыгин между Делеховым и поворотом на Путятино лис через день сбивают
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ЮВП

39 минут назад
Строили объездную, обнесли сеткой. Сетка через некоторое время пропала, лоси выхдят на дорогу. Когда полиция работать будет ?
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Гриднев

59 минут назад
А сколько диких животных застреливают депутаты типа Рашкина?
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Animal Planet.

сегодня, 16:58
Как город 48 в редакции начинает бухать,и начинается треш с фото к публикациям.
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Animal Planet.

сегодня, 16:56
Город 48,что опять за фото?
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Франк

сегодня, 16:54
Тот кто ставил картинку над статьёй - больной на голову существо!
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Молодой

сегодня, 16:52
Так пусть администрация выделит бюджет , на обучение животных , чтобы они не попадали в дтп. Как вам статья списания средств?
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