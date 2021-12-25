В Липецкой области за год более 20 диких животных попадают в ДТП

Под колёса машин попадают зайцы, лисы, косули, лоси, кабаны.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, ежегодно в Липецкой области более 20 диких животных оказываются под колесами автомобиля. В основном, в ДТП дикие животные попадают на загородных трассах, пересекающих лесной массив.



- Столкновение с мелким животным может пройти почти незаметно для транспортного средства, а вот наезд на тяжелого лося ведет к значительному повреждению автомобиля и к тяжелым травмам водителя и пассажиров, - отмечают в управлении. - В правилах дорожного движения животные не выступают отдельными участниками дорожного движения. Но животный мир в пределах территории России является государственной собственностью, и наезд на дикое животное (зайца, лису, косулю, лося, кабана) влечет материальный ущерб для государственной собственности, который подлежит возмещению. Расчет ущерба исчисляется в соответствии с приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Многие автолюбители под влиянием стрессовой ситуации или иных причин пытаются скрыть следы столкновения, прячут тело сбитого животного в багажнике автомобиля. Однако такой шаг чреват негативными последствиями. Если водитель не принял мер для информирования ГИБДД о происшествии и пытался уезжать с места события, ему грозит наказание не только в виде штрафа. Водитель рискует быть подвергнутым уголовной ответственности за незаконную охоту, которая прописана в статье 258 УК РФ.

