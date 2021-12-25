В «Елецком» снова заметили лису

Лисы чувствуют себя в Липецке как дома.

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В микрорайоне «Елецкий» сегодня около 5 часов утра снова заметили и сняли на видео лису. В последнее время лис здесь видят регулярно: они не боятся ни машин, ни людей, ни камер сотовых телефонов.



Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, число обращений граждан о нахождении лисицы красной в населенных пунктах значительно увеличилось. Среда обитания лисицы красной очень разнообразна, осенью и зимой лисица часто может обитать и в населенных пунктах.



Основным методом регулирования численности лисицы красной является отстрел. Но применение огнестрельного оружия в населенных пунктах категорически запрещено и влечет установленную частью 2 статьи 20.13 КоАП РФ ответственность.



Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, в 2021 году в Липецкой области численность лисицы составляет 1270 особей и не превышает норматив.

За прошедший год в Липецкой области не было выявлено случаев бешенства лисицы красной.



В случае обнаружения лисицы красной в населенном пункте, можно обратиться в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов по телефону: 8(4742) 77-47-54.