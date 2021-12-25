В центре Липецка начали подавать тепло и горячую воду

Ремонт тепловой сети по улице Скороходова завершён.

Сегодня в телеграм-каналах возмущались, что центр Липецка остался без тепла и горячей воды.



- Может показаться, что зимние морозы - это самое подходящее время для плановых работ «Квадры». Но все дело, я полагаю, в гнилых и изношенных сетях. Поэтому все работы «Квадры», разумеется, «плановые». А самое потрясающее, что в нашем доме на Октябрьской тепло отключили «случайно», - возмущался депутат-коммунист Николай Быковских.



Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин, про эти работы предупреждали ещё вчера. Сейчас сотрудники Липецкого филиала завершили ремонт тепловой сети по улице Скороходова.



- В настоящий момент идёт заполнение трубопровода теплоносителем, - отметили в ПАО «Квадра». - Гидравлический режим будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе горячего водоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри домов займутся сотрудники управляющих компаний - по вопросам о сроках восстановления подачи горячей воды необходимо обращаться в УК и ЕДС.