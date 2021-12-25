Общество

27 минут назад

В центре Липецка начали подавать тепло и горячую воду

1 300
#ЖКХ
2
В центре Липецка начали подавать тепло и горячую воду

Ремонт тепловой сети по улице Скороходова завершён.

Сегодня в телеграм-каналах возмущались, что центр Липецка остался без тепла и горячей воды.

- Может показаться, что зимние морозы - это самое подходящее время для плановых работ «Квадры». Но все дело, я полагаю, в гнилых и изношенных сетях. Поэтому все работы «Квадры», разумеется, «плановые». А самое потрясающее, что в нашем доме на Октябрьской тепло отключили «случайно», - возмущался депутат-коммунист Николай Быковских.

Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин, про эти работы предупреждали ещё вчера. Сейчас сотрудники Липецкого филиала завершили ремонт тепловой сети по улице Скороходова.

- В настоящий момент идёт заполнение трубопровода теплоносителем, - отметили в ПАО «Квадра». - Гидравлический режим будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе горячего водоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри домов займутся сотрудники управляющих компаний - по вопросам о сроках восстановления подачи горячей воды необходимо обращаться в УК и ЕДС.
1 300
#ЖКХ
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Городской

16 минут назад
Конечно то что сети изношены это очень плохо, но стоит отдать должно, я там машину рядом ставил, отгонял в сторонку , ребята молодцы, сработали оперативно. И погода была не супер, а то что такой износ сетей, это вопрос не города, а всей страны горе-проблема.
ответить

Еще в рубрике

В «Елецком» снова заметили лису
#животные
В «Елецком» снова заметили лису

7 минут назад

Общество
На борьбу со снегом в Липецке вышли 200 человек и 47 машин
#снег #гололёд #дороги
33
На борьбу со снегом в Липецке вышли 200 человек и 47 машин

сегодня, 13:11

Общество
На Тракторном частично отключат холодную воду
#ЖКХ #ЛГЭК
На Тракторном частично отключат холодную воду

сегодня, 12:53

Общество
Дед Мороз заставил липчан приседать
#Новый год #Дед Мороз
8
Дед Мороз заставил липчан приседать

сегодня, 10:35

Общество
Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла всего на 0,5%
#зарплата
56
Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла всего на 0,5%

сегодня, 09:00

Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечки
#отключения
6
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечки

вчера, 23:29

Общество