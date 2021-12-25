Происшествия

сегодня, 15:28

ДТП спровоцировало огромную пробку под Липецком

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#ДТП

Столкнулись «Шевроле» и «Киа».

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Сегодня в районе села Боринское произошло два ДТП: в одном месте столкнулись «Шевроле» и «Киа», в другом — съехал с дороги грузовик. :Эти ДТП обошлись без пострадавших. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по состоянию на 15:00 сегодня не было вообще ни одного ДТП с пострадавшими — только с механическими повреждениями транспорта, а в основном, водители даже не вызывали ГИБДД, а оформляли аварии по европротоколу.

ДТП с легковушками спровоцировало огромную пробку от поста ДТС в сторону Боринского. Липчане жаловались, что час, а то и два не могли выехать из города.

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- В Воронеж уехать нереально, - сетовали автомобилисты.

Сейчас машины уже убрали с проезжей части, пробки нет.
4 1451
#ДТП

Комментарии (4)

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Матвей

19 минут назад
ДТП не видел, а вот грузовик видел, он стоял около пятёрочки в борино не мог тронуть. Там лёд на подъёме. Все его объезжали там не удобно было. Из за этого была пробка.
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Пионер

24 минуты назад
Ехал около 11-00 - не чистили вообще, вот и аварии и пробки. Песка жаль посыпать. Эффективные менеджеры нас угробят.
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Александр

30 минут назад
Патриот, Понакупят прав!а опыта нет вот и результат,авто тут не при чем.
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Патриот

51 минуту назад
Понакупят китайской дряни,потом в аварии попадают.
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