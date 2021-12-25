Происшествия
сегодня, 15:28
ДТП спровоцировало огромную пробку под Липецком
Столкнулись «Шевроле» и «Киа».
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Сегодня в районе села Боринское произошло два ДТП: в одном месте столкнулись «Шевроле» и «Киа», в другом — съехал с дороги грузовик. :Эти ДТП обошлись без пострадавших. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по состоянию на 15:00 сегодня не было вообще ни одного ДТП с пострадавшими — только с механическими повреждениями транспорта, а в основном, водители даже не вызывали ГИБДД, а оформляли аварии по европротоколу.
ДТП с легковушками спровоцировало огромную пробку от поста ДТС в сторону Боринского. Липчане жаловались, что час, а то и два не могли выехать из города.
- В Воронеж уехать нереально, - сетовали автомобилисты.
Сейчас машины уже убрали с проезжей части, пробки нет.
ДТП с легковушками спровоцировало огромную пробку от поста ДТС в сторону Боринского. Липчане жаловались, что час, а то и два не могли выехать из города.
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- В Воронеж уехать нереально, - сетовали автомобилисты.
Сейчас машины уже убрали с проезжей части, пробки нет.
Матвей
Пионер
Александр
Патриот