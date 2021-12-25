Общество

30 минут назад

На Тракторном частично отключат холодную воду

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#ЖКХ #ЛГЭК
На Тракторном частично отключат холодную воду

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

26 декабря с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 8, 10 по улице Механизаторов.

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе без холодной воды останется часть Тракторного – ЛГЭК ограничит подачу холодной воды потребителям домов №№ 5, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ вл 2, 2а, 2а/1, стр. 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2а, 10 по улице Чехова, №№ 35г, 35г вл1, 35 г вл2, 35г вл.3, 35 г вл4, 35г вл5, 41а, 43 по улице Волгоградской, а также в частном секторе улиц Чехова, 2-й Воронежской.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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#ЖКХ #ЛГЭК

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