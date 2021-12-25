Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области снова похолодает

2 736
#зима #мороз
1
В Липецкой области снова похолодает

Среднесуточные температуры будут на 3-5 градусов ниже нормы.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -11 до -16 градусов, днем она составит от -7 до -12 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от -13 до -15 градусов, днем будет от -9 до -11 градусов.

День 26 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 28 градусов мороза.
2 736
#зима #мороз
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Брежнев

45 минут назад
Ну и как вы предлагаете работать? С минуса на плюс,а потом опять в минус. Какое сердце выдержит?!. Давайте каникулы новогодние объявляйте. Денег нет за границу ехать, пойду на рыбалку схожу.
ответить

Дима

53 минуты назад
Зима радует! Декабрь, хоть на Зиму похож а не на Осень!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области снег, метель и до -5
#метель
6
В Липецкой области снег, метель и до -5

вчера, 16:28

Погода в Липецке
Сегодня вечером в Липецк придет непогода: спасатели предупреждают о рисках при сильном ветре и метел...
#метель #снегопад
12
Сегодня вечером в Липецк придет непогода: спасатели предупреждают о рисках при сильном ветре и метел...

вчера, 12:34

Погода в Липецке
В Липецкой области днем до -14
#мороз
4
В Липецкой области днем до -14

23.12.2021 17:00

Погода в Липецке
Морозы продолжаются: в Липецкой области днем до -17
#мороз
8
Морозы продолжаются: в Липецкой области днем до -17

22.12.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области днем до -18
#похолодание
17
В Липецкой области днем до -18

21.12.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области резко похолодает
#похолодание
9
В Липецкой области резко похолодает

20.12.2021 17:00

Погода в Липецке