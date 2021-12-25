В Липецкой области снова похолодает

Среднесуточные температуры будут на 3-5 градусов ниже нормы.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -11 до -16 градусов, днем она составит от -7 до -12 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от -13 до -15 градусов, днем будет от -9 до -11 градусов.



День 26 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 28 градусов мороза.