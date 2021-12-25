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59 минут назад
В Москве врач выпал из окна больницы Вишневского
Врач-хирург выпал из окна кабинета на седьмом этаже больницы им. А.В. Вишневского в центре Москвы, он госпитализирован. Об этом сообщает издание Известия.
«Вечером 24 декабря врач-хирург НМИЦ им. А.В. Вишневского упал из кабинета, расположенного на седьмом этаже. Он жив, госпитализирован в реанимацию. В ходе осмотра комнаты, из окна которой мужчина упал, следов борьбы не обнаружено, окно не повреждено», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, 40-летний специалист упал по собственной неосторожности. Пострадавшего доставили в реанимацию. Пострадавший мог быть пьян. В данный момент проводится проверка.
«Вечером 24 декабря врач-хирург НМИЦ им. А.В. Вишневского упал из кабинета, расположенного на седьмом этаже. Он жив, госпитализирован в реанимацию. В ходе осмотра комнаты, из окна которой мужчина упал, следов борьбы не обнаружено, окно не повреждено», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, 40-летний специалист упал по собственной неосторожности. Пострадавшего доставили в реанимацию. Пострадавший мог быть пьян. В данный момент проводится проверка.