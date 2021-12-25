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34 минуты назад
Две женщины погибли при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани
В результате пожара в коронавирусной больнице в Астрахани погибли две женщины. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки. После локализации пожара спасатели обнаружили тела двух человек.
"Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе областной инфекционной клинической больницы", — сообщил представитель губернатора области. Там в этот момент находились две женщины 1942 и 1952 годов рождения, они погибли.
Восемнадцать пациентов были эвакуированы на второй этаж госпиталя, одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Спасатели ликвидировали последствия происшествия. На место ЧП прибыл глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки. После локализации пожара спасатели обнаружили тела двух человек.
"Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе областной инфекционной клинической больницы", — сообщил представитель губернатора области. Там в этот момент находились две женщины 1942 и 1952 годов рождения, они погибли.
Восемнадцать пациентов были эвакуированы на второй этаж госпиталя, одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Спасатели ликвидировали последствия происшествия. На место ЧП прибыл глава Астраханской области Игорь Бабушкин.