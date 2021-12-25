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В Подмосковье за взятку задержан глава испытательной пожарной лаборатории
Начальника испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержали за взятку в 450 тыс. руб. Деньги ему дали за «положительное заключение по проверке». Давший взятку предприниматель также задержан, сообщает Коммерсант со ссылкой на СКР по Московской области.
По данным этого дела, сотрудник противопожарной службы получил от представителя фирмы взятку, размер которой составил 450 тыс. рублей. Он обещал положительное заключение по проверке.
Подозреваемые в преступлении задержаны. С ними проводят необходимые следственные действия. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По данным этого дела, сотрудник противопожарной службы получил от представителя фирмы взятку, размер которой составил 450 тыс. рублей. Он обещал положительное заключение по проверке.
Подозреваемые в преступлении задержаны. С ними проводят необходимые следственные действия. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.