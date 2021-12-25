Общество

сегодня, 10:35

Дед Мороз заставил липчан приседать

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#Новый год #Дед Мороз
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Дед Мороз заставил липчан приседать

На улицах Липецка всё чаще можно встретить необычных Дедов Морозов. 

По Липецку гуляли Дед Мороз и Снегурочка, которые агитировали горожан заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Необычную акцию провёл городской детско-юношеский центр «Спортивный». Дед Мороз и Снегурочка дарили липчанам подарки за приседания. Напомним, до спортивного Деда Мороза в Липецке уже работал Дед Мороз-гаишник.

- В целях популяризации спорта сотрудники центра вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом вышли на улицы города и предлагали всем желающим присесть 10 раз за полезные и сладкие призы, - отмечают в городском детско-юношеском центре «Спортивный».

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#Новый год #Дед Мороз
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Комментарии (5)

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житель

11 минут назад
Если дома делать все дела хорошо и своевременно, ничего не запускать, и спорт не нужен. За подарок приседать не буду. Если дадут приму, только без приседаний.
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Бумбараш

46 минут назад
Нет бы простое, доброе поздравление и праздничное настроение, а то и тут отработай.... ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Добра, тепла и крепкого иммунитета.
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цирк

сегодня, 10:50
по моему мнению, с дедом морозом ходили Тетки из ,,избирательной,, комиссии -143 проц
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Серж

сегодня, 10:44
Все это мура. У меня друзья болели и им назначали побольше ходить и все уже на том свете. Короче чем меньше напрягаешся тем дольше живеш. А все вяканье о занятии спортом это туфта. Вы посмотрите на спортсменов которые бросили спорт да наних страшно смотреть. Нужно просто беречь себя и проживеш долглго и счастливо.
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Мне не попадался.

сегодня, 10:42
За холяву не так раскорячишся.
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