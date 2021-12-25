Общество
сегодня, 10:35
Дед Мороз заставил липчан приседать
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На улицах Липецка всё чаще можно встретить необычных Дедов Морозов.
По Липецку гуляли Дед Мороз и Снегурочка, которые агитировали горожан заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Необычную акцию провёл городской детско-юношеский центр «Спортивный». Дед Мороз и Снегурочка дарили липчанам подарки за приседания. Напомним, до спортивного Деда Мороза в Липецке уже работал Дед Мороз-гаишник.
- В целях популяризации спорта сотрудники центра вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом вышли на улицы города и предлагали всем желающим присесть 10 раз за полезные и сладкие призы, - отмечают в городском детско-юношеском центре «Спортивный».
- В целях популяризации спорта сотрудники центра вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом вышли на улицы города и предлагали всем желающим присесть 10 раз за полезные и сладкие призы, - отмечают в городском детско-юношеском центре «Спортивный».
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