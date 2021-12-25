В Липецкой области прошёл парад Дедов Морозов

Собрались десятки Дедов Морозов и Снегурочек.

В Добринском районе прошёл парад Дедов Морозов. Как рассказал глава администрации Добринского района Роман Ченцов на своей странице в Инстаграм, Дед Мороз живет не только в Великом Устюге, но и в каждом добринском селе есть свои зимние волшебники.- Добрые властители покинули свои резиденции и вместе с внучками Снегурочками пожаловали в райцентр Добринского района, чтобы пройти парадом по центральным улицам Добринки и дать старт предстоящим новогодним торжествам, - отметил Роман Ченцов. - Желающих встретить самых любимых гостей новогодних праздников, несмотря на сильный мороз, собралось немало. Жителей ожидали интересные представления, конкурсно-игровая программа и море веселья.- Кульминацией парада стало торжественное открытие главной елки района и зажжение ее сотнями разноцветных огней. Несмотря на мороз, зрители не спешили расходиться по домам, продолжая праздновать наступающий год в компании десятков Дедов Морозов и Снегурочек. Детвора просто не верила своим глазам!Мероприятие получилось веселым и незабываемым, а значит, новогодний сезон в районе открыт!Фоторепортаж с парада Дедов Морозов и снегурочек разместила на своей странице в Инстаграм и районная газета «Добринские вести».