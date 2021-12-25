Коронавирус в России: волна идет на спад?

Прививка против COVID-19 вошла в национальный календарь прививок. Регионы временно смягчают ограничения по QR-кодам. Приказ о вакцинации детей доработают – в Минздраве напомнили, что прививка для детей остается полностью добровольной и с согласия родителей. Штаммом «Омикрон» чаще заражаются молодежь и дети, но тяжелее его переносят непривитые пожилые из групп риска. Сайты, продающие ковид-сертификаты, будут блокировать без суда.

Число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает снижаться – в пятницу впервые после 1 октября выявили менее 25 тысяч случаев. Число выздоровевших в почти всю последнюю неделю превышало 40 тысяч. Однако смертность все еще остается на уровне 1000 летальных исходов за сутки, лишь в пятницу показатель смог опуститься ниже этой четырехзначной отметки. В целом на этой неделе заразившихся было от 24,7 до 27 тысяч случаев за сутки.



Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 128 563 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 10 343 353 человек, из них 302 269 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также заметно сокращается – с понедельника по пятницу регистрировалось от 302 до 245 заразившихся в сутки. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 2723 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 82 656 случаев новой коронавирусной инфекции, 76 109 человека выздоровели.



В России снижается заболеваемость COVID-19, отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом. Так, за неделю она снизилась на 8,2%. Глава Минздрава Михаил Мурашко на этом же заседании добавил, что снижение активных случаев позволяет «активнее работать, в том числе по другим направлениям и оказывать медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями», цитируют его слова РИА Новости. В целом за последнюю неделю эпидобстановка улучшилась в 17 регионах, ухудшение отмечают в двух регионах – Кемеровской области и Ингушетии, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



Коллективного иммунитета выше 80% необходимо достичь за полгода – об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия-24»: «Если это растянется на год и более, тогда, по большому счету, того эффекта не будет, которого мы от этого ожидаем», - отметил политик. Между тем, сегодня коллективный иммунитет в стране оценивается в 60,4%, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Лидеры – Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%). Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, близки к достижению показателя в 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Карелия (78,9%). «Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Туве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% - в Москве». Чиновница отметила, что сегодня важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом появления «омикрона».



Почти 77,9 миллиона человек получили первый компонент вакцины, полный цикл вакцинации прошли 73,1 миллиона россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Кроме того, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, около 10 миллионов человек прошли ревакцинацию: «И я хотел бы поблагодарить их за заботу о собственном здоровье, ну и, соответственно, медицинских работников, которые обеспечивают», - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Министр также предложил пересмотреть особенности вакцинации от коронавирусной инфекции – это связано с тем, что чаще стали болеть дети, появились повторные случаи заболевания. Минздрав уже утвердил национальный календарь прививок, куда включена прививка против COVID-19 – приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. К тем, кому рекомендована обязательная вакцинация, отнесли граждан старше 60 лет, работников медицинской, образовательной и социальной сфер, больных хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников и выше. Иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik предположил, что появление штамма «омикрон» повлияет на сроки ревакцинации – они станут короче. Так в организме будет поддерживаться высокий уровень антител, чтобы защититься от этого патогена.



Вакцинация детей будет добровольной и с согласия родителей – после беспокойства граждан из-за вопроса о прививке несовершеннолетних от COVID-19 и ее обязательности спикер Госдумы Вячеслав Володин приказал доработать приказ Минздрава, чтобы в нем не звучало никаких возможных толкований. «Прививка добровольная. Дети защищены законом. Депутаты держат вопрос на контроле. Все. Президент с нас спросит, если будет иначе, и накажет. И прав будет. И все тех, кто эти приказы пишет. А то сейчас мы начнем каждый по-своему трактовать», - добавил председатель Госдумы в ходе пленарного заседания, сообщает ТАСС. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов чуть позже пояснил журналистам, что прививка от COVID-19 для подростков внесена в календарь прививок по эпидпоказаниям, она добровольная. Росздравнадзор выдал разрешение на выпуск первого компонента вакцины для подростков «Спутник М», в гражданский оборот она выйдет после получения разрешения на выпуск второго компонента, сообщает пресс-служба ведомства. Между тем, сегодня в России COVID-19 болеют больше 40 тысяч детей – такие данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.



Штаммом «Омикрон» в России заразился уже 41 человек. Первые 16 человек уже выписались из больниц, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью изданию «Комсомольская правда». Она отметила – в основном болели вакцинированные или ранее переболевшие, подавляющее большинство вернулись из-за границы. Эксперты называют и признаки, характерные для нового вида – по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, это першение в горле и лихорадка. «Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа», - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Штамм «омикрон» не является более опасным, чем «дельта», но быстрее распространяется в популяции. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24». Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости предупредила, что Симптомы болезни при заражении «омикроном» могут проявиться очень быстро – инкубационный период длится от 3 до 6 дней.



Российские ученые вместе с коллегами из ЮАР изучали в рамках двусторонней миссии новый штамм непосредственно в Южно-Африканской республике. По ее итогам они рассказали, что вирус активно распространяется среди молодежи и детей. Однако тяжелее протекает у непривитых представители групп риска, в особенности старших возрастных группах, сообщают «Вести.ру». Клиническая картина при заражении похожа на проявления гриппа, также ученые указали на большое количество бессимптомных случаев в ЮАР. Версию об искусственном происхождении нового штамма Директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков отнес к конспирологической – по его мнению, в структуре нового штамма нет ничего необычного, его выделили от человека, больного СПИДом: «количество мутаций вполне легко объясняется тем, что человек не имеет иммунной системы», - пояснил эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также сомневается в искусственном происхождении вируса: по его словам, в организме африканцев коронавирус мог находиться долгое время и мутировать. Отчасти это связано с большим числом людей с иммунодефицитом в регионе, сообщают «Известия».



Санитарные меры, которые используются в стране против коронавирусной инфекции, дают свой эффект и против штамма «Омикрон», заявила глава роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Отмечать новогодние праздники она предложила в кругу семьи, а ВТО от мероприятий в закрытых помещениях лучше отказаться. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко накануне праздников попросил граждан с хроническими неинфекционными заболеваниями во время новогодних праздников быть особенно внимательными к своему здоровью и не пропускать прием назначенных препаратов. «Несмотря на то, что праздник, хочется, наверное, отчего-то отключиться, но поддержать свое здоровье крайне важно», - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.



В ряде регионов в то же время начали временно отменять qr-коды – требования уже смягчили в Свердловской, Курганской, Тюменской, Томской, Тульской, Белгородской, Ростовской областях – здесь временно сняли ограничения для допуска в торговые центры, попасть в них могут практически все. Правда, где-то можно посетить все зоны ТЦ, в каких-то регионах без «квадратика» доступны только магазины, а на фудкорте и в развлекательной зоне qr-код все-таки придется предъявить, сообщает «Российская газета». При этом власти значительной части регионов ограничения отменять не собираются. А на Дальнем Востоке антиковидные меры и вовсе ужесточают. Так, в Амурской области расширили перечень торговых центров, куда попасть можно только с QR-кодом. Как пояснил в беседе с «РГ» , главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, Отдельным регионам, где идет снижение заболеваемости, эпидемиологическая ситуация позволила пойти на отмену QR-кодов при входе в торгово-развлекательные центры. . Но все же расслабляться пока рано.



Министерство просвещения не планирует повсеместно продлять школьные каникулы из-за COVID-19, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Регионы должны решить это сами. Также на дистанционное обучение ученики школ перейдут лишь в случае экстренной ситуации с распространением COVID-19, передает РБК его слова. «После зимних каникул школы продолжат работать в очном формате, переход на дистант только в экстренном случае. Не видим ситуации, чтобы дистанционный формат вводить». Рекомендации по продлению дистанционного режима обучения в российских вузах будут зависеть от ситуации в каждом регионе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

