77-летняя липчанка лишилась на замене денег 1,2 миллиона рублей

Подозреваемую в мошенничестве задержали.

В Липецке полицейские задержали 30-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве: под предлогом замены денег она обманула 77-летнюю пенсионерку на 1,2 миллиона рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, заявление 77-летней липчанки о том, что неизвестные выманили у неё деньги, поступило в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку днём 14 декабря. Женщина рассказала, что на стационарный телефон ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником одной из социальных организаций областного центра. Пожилой липчанке рассказали о якобы проводимой реформе денежных купюр, поэтому все имеющие деньги она должна была передать для замены. Спустя некоторое время к потерпевшей пришла якобы сотрудница социальной организации для замены купюр и получила от пенсионерки 1,2 миллиона рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в мошенничестве 30-летнюю липчанку, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере. 30-летней подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы. Полицейские также проверяют причастность женщины аналогичным преступлениям.



Липчанам напоминают: не открывайте дверь незнакомым людям, представляющимся социальными работниками, медсестрами. При визите незнакомцев позвоните в организацию, чтобы узнать, работает ли у них пришедший к вам сотрудник, и действительно ли возможно получение каких-либо льгот, выплат, которые вам обещают.