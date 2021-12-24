Общество

43 минуты назад

В Липецке снесли торговавший нелегальными алкоголем и сигаретами киоск

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#торговля #алкоголь #сигареты
В Липецке снесли торговавший нелегальными алкоголем и сигаретами киоск

Ранее на этот киоск выписали штрафов на 6 миллионов рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в Советском округе Липецка сегодня демонтировали торговавший нелегальными алкоголем и сигаретами киоск.

Внимание прокуратуры неоднократно привлекал киоск на остановке «Кольцо Трубного завода». Там незаконно продавали контрафактные алкоголь и немаркированную табачную продукцию.

На протяжении последних нескольких лет по этому киоску было вынесено около 10 постановлений об административных правонарушениях в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, а также законодательства в сфере алкогольного регулирования, наложено штрафов на сумму около 6 миллионов рублей.

По инициативе прокуратуры района управлением потребительского рынка администрации города Липецка договор на размещение нестационарного торгового объекта не был продлён, принято решение о сносе киоска. 

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24 декабря киоск был демонтирован.

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Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области 

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#торговля #алкоголь #сигареты

Комментарии (4)

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Папина,9 киоск

16 минут назад
закройте этот киоск, алкаши замучали, около школы, на него веб камера направлена, ходят постоянно.. жаловались, похоже крышуют полицаи его
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Фауст

18 минут назад
Какая закалённая девушка, без шапки.., не то что мужики всякие!)))
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Терешковой 32/1

30 минут назад
Спасибо чиновникам что закрыли круглосуточный ларек около нашего дома как киоск закрылся алкаши рассеялись от нашего дома спать стало спокойней.
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Эх

38 минут назад
когда же на Гоголя 2а снесут этот рассадник алкашей?
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