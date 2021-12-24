В Липецке снесли торговавший нелегальными алкоголем и сигаретами киоск

Ранее на этот киоск выписали штрафов на 6 миллионов рублей.









24 декабря киоск был демонтирован.











Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области 24 декабря киоск был демонтирован.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в Советском округе Липецка сегодня демонтировали торговавший нелегальными алкоголем и сигаретами киоск.Внимание прокуратуры неоднократно привлекал киоск на остановке «Кольцо Трубного завода». Там незаконно продавали контрафактные алкоголь и немаркированную табачную продукцию.На протяжении последних нескольких лет по этому киоску было вынесено около 10 постановлений об административных правонарушениях в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, а также законодательства в сфере алкогольного регулирования, наложено штрафов на сумму около 6 миллионов рублей.По инициативе прокуратуры района управлением потребительского рынка администрации города Липецка договор на размещение нестационарного торгового объекта не был продлён, принято решение о сносе киоска.