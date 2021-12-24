Липецкая вечЁрка: отмытые деньги, ТОП-5 Евгении Уваркиной и неоправданный Сергей Иванов

Сегодня, 24 декабря, полиция объявила о задержании семьи аферистов, устроивших банк на дому, экс-мэр Липецка Сергей Иванов не сумел доказать в суде свою невиновность, а его сменщица Евгения Уваркина рассказала, как изменился Липецк за 2021 год.

Сегодня за первенство в популярности среди читателей GOROD48 боролись две публикации: о семейке аферистов, устроивших банк на дому, и о том, чего достиг Липецк под управлением Евгении Уваркиной за уходящий год. В итоге самой читаемой все же стала криминальная новость.

«В Липецке задержана семья обнальщиков». Три года липчанин, его жена и ее сестра занимались незаконной банковской деятельностью. У них изъяты компьютерная техника, 37 печатей, факсимильные подписи директоров фиктивных фирм, более 950 банковских карт. В полиции считают, что криминальное трио незаконно заработало 19 миллионов рублей. А вообще в этом году «Мошенники обманули липчан на 282 миллиона рублей». Почти на 100 миллионов больше, чем годом раньше.

– Мне тоже звонят мошенники, – честно признался на брифинге в УМВД РФ по Липецкой области руководитель ведомства Олег Латунов, но не сказал, попался ли он на удочку.

Генерал-майор полиции сообщил, что раскрывать кибер-преступления сложно, поскольку аферисты постоянно совершенствуются в своем ремесле (см. «Липчанин передал QR-код мошенникам и лишился 85 000 рублей»). Промышлять обманом по телефону, как выясняется, куда безопаснее, чем гоп-стопами на улицах. Поэтому грабежей и разбоев год от года все меньше, а афер и краж – больше (на них приходится 56,6% всех преступлений, зарегистрированных в регионе).

Сегодня «Экс-мэр Сергей Иванов не смог в кассации оспорить решение суда», приговорившего его за превышение служебных полномочий как главу Тербунского района к трем годам лишения свободы по уголовному делу о разбазаривании песка из карьера одного из сельских поселений, а действующий мэр Липецка отчиталась об успехах в градостроительстве и благоустройстве (см. «Как изменился Липецк за год: топ-5 Евгении Уваркиной»).

От россыпи в похвалах и пожеланий новых амбициозных планов до абсолютного непринятия преобразований и критики за недоделки – мнения липчан о том, о чем рассказала мэр, оказались полярны. Людей раздражает грязь в микрорайонах, заброшенные Каменный лог и сквер по улице Белана, нехватка велосипедных дорожек, недостаток ночного света на улицах, стаи бродячих собак. Но истина всегда где-то посередине. Вот что отметила позитивно настроенная горожанка под ником Липа:

– Мне хорошо стало гулять по Зегеля, но ощущение какой- то недоделанности, недоведения до ума, даже топорности все же присутствует. Думаю, что и глава города это видит, она много где бывает, ну это просто нельзя не чувствовать. То же и в Нижнем парке – незавершенность композиции, ощущение, что нет нужной наполненности этого места. Конечно, с умом наполненности.

«Известный липецкий блогер просит прокуратуру выяснить, кто заманивает детей в подвал». Андрей Трофименков попросил прокуратуру выяснить авторство набирающего популярность в Тик-Токе мэма «дети в подвале». Экс-депутат областного Совета стал первым родителем, официально обеспокоенным тем, что кто-то с неизвестной целью заманивает несовершеннолетних в подземелье.

Сегодня неожиданно «Суд оправдал троих задержанных на Соборной противников введения QR-кодов» – в их появлении у областного Совета депутатов не усмотрели признаков митинга (в последнее время нас приучили к тому, что человека с плакатом на улице обязательно оштрафуют или даже посадят), трое липчан попали в областной ожоговый Центр с обморожениями, 13 человек умерли от COVID-19, пятеро водителей были пойманы автоинспекторами пьяными за рулем, а прокуратура области сообщила о неизвестном, поставившем на уши силовиков и спецслужбы. «Злодей по электронной почте «заминировал» липецкие торговые центры»: «Ривьеру», «Европу» на Советской, «Л`Сити», «Малибу», «Квартал». Злоумышленник пока не найден.

Напоминание тем, кто не будет знать, чем себя занять в приближающиеся длинные новогодние выходные: телефонный терроризм грозит лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом до 700 тысяч рублей. Кроме того, виновного могут обязать компенсировать расходы, связанные с выездом экстренных бригад к месту предполагаемого ЧП.