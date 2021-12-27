АО «Липецкий Хладокомбинат» в очередной раз подтвердил высокое качество своей продукции

Для производителя мороженого в Липецкой области 2021 год заканчивается с ответственного мероприятия- АО «Липецкий Хладокомбинат» вошел в число призеров конкурса «Лучшее – детям»

Мы в списке лучших и единственные от всей Липецкой области!

Несколько лет назад мы уже получали почётный знак и теперь обновили свой статус.

В очередной раз Липецкое мороженое подтвердило высокое качество выпускаемой продукции: Пломбир с малиновым наполнителем «Варенька» в вафельном стаканчике признали высококачественным и безопасным продуктом.. Обязательное требование для победителей — товары должны соответствовать ГОСТу, техническому регламенту и обладать высокими вкусовыми качествами.

«Участие в конкурсе «Лучшее детям» - это отличная возможность показать себя и свою продукцию. Ведь мы точно знаем, что наше мороженое соответствует всем стандартам качества, а также отличается прекрасным вкусом. Это забота о наших покупателях, чтобы они были уверены в качестве и безопасности наших продуктов и смогли сориентироваться и выбрать лучшую продукцию для себя и своей семьи - сказал генеральный директор АО «Липецкий Хладокомбинат» Алексей Ананченков.

АО «Липецкий хладокомбинат» — один из крупнейших производителей мороженой продукции в Черноземье. География продаж включает отгрузки более чем в 23 региона России Предприятие выпускает более 50 наименований продукции, в том числе эскимо, вафельный стаканчик, рожок и многое другое Компания работает с лучшими поставщиками

Благодарим за доверие и высокую оценку нашей работы!

Информационная справка:

Национальная программа продвижения лучших российских товаров и услуг для детей

«ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ»

Конкурс на присвоение Знака качества «Лучшее – детям» проводится Объединенной экспертной комиссией.

К участию в конкурсе допускаются российские предприятия, а также фирмы, учреждения, организации и индивидуальные частные предприниматели, производящие продукцию детского ассортимента, оказывающие услуги для детей и подростков; а также предприятия из стран ближнего и дальнего зарубежья, поставляющие продукцию (услуги) на российский рынок.

Программа проводится с 2007 г. Ее организаторами являются: Общественная палата

Российской Федерации,

По итогам конкурсной экспертизы, лауреатам присваивается Знак качества «Лучшее – детям» с правом маркировки своей продукции



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