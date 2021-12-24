Общество

19 минут назад

Суд оправдал троих задержанных на Соборной противников введения QR-кодов

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#коронавирус #QR-код
Суд оправдал троих задержанных на Соборной противников введения QR-кодов

В их появлении у Липецкого областного Совета депутатов в Советском суде не усмотрели признаков митинга.

Напомним, 9 декабря у Липецкого областного Совета депутатов задержали пятеро противников введения QR-кодов. Это произошло в то время, когда депутаты голосовали за федеральный законопроект о QR-кодах: 25 человек высказались «за», 16 - «против». Активисты собирались вручить депутатам листовки против введения QR-кодов.

На одного задержанного у облсовета - Александра Григорьева составили протокол за нарушение масочного режима по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и сразу отпустили.

Остальным четверым пришлось провести некоторое время в полиции: на них были составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Троих задержанных суд уже оправдал: 22 декабря в Советском суде за отсутствием состава преступления были оправданы два человека, сегодня — ещё один. Дело четвёртого задержанного 9 декабря на Соборной площади суд рассмотрит 28 декабря.
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#коронавирус #QR-код

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