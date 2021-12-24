За неделю липчане потратили более 10 миллионов рублей со старых транспортных карт

Деньги со старых транспортных карт надо потратить до 15 февраля.

За первую неделю, которая прошла с начала «разморозки» старых транспортных карт, жители Липецкой области прокатали 10,2 млн рублей, которые на них лежали. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного управления дорог и транспорта. Напомним, в общей сложности, на момент «заморозки», на старых картах у липчан лежало более ста миллионов рублей. Нетрудно подсчитать, если липецкие пассажиры и дальше будут тратить деньги такими темпами, то до 15 февраля не успеют прокатать все средства. Теоретически срок можно продлить, но сделать это будет очень сложно.



Жалоб на неработающие старые терминалы в ведомство поступает немного. В основном не работают аппараты у тех перевозчиков, которые не подписали договоры оферты. В Задонском, Хлевенском, Тербунском, Чаплыгинском, Данковском и Лев-Толстовском районе частично отсутствует терминалы в автобусах. На маршруты № 120, 121, 125, 129 можно приобрести билеты по транспортной карте на автовокзале и на автостанциях.



— В настоящий момент к публичной оферте присоединились 50 перевозчиков. Они переуступили свои права требовать деньги с лишенного лицензии банка «Агентству автомобильного транспорта Липецкой области», — добавили в пресс-службе.