Общество

сегодня, 16:17

За неделю липчане потратили более 10 миллионов рублей со старых транспортных карт

7 416
#транспортные карты
2
За неделю липчане потратили более 10 миллионов рублей со старых транспортных карт

Деньги со старых транспортных карт надо потратить до 15 февраля.

За первую неделю, которая прошла с начала «разморозки» старых транспортных карт, жители Липецкой области прокатали 10,2 млн рублей, которые на них лежали. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного управления дорог и транспорта. Напомним, в общей сложности, на момент «заморозки», на старых картах у липчан лежало более ста миллионов рублей. Нетрудно подсчитать, если липецкие пассажиры и дальше будут тратить деньги такими темпами, то до 15 февраля не успеют прокатать все средства. Теоретически срок можно продлить, но сделать это будет очень сложно.

Жалоб на неработающие старые терминалы в ведомство поступает немного. В основном не работают аппараты у тех перевозчиков, которые не подписали договоры оферты. В Задонском, Хлевенском, Тербунском, Чаплыгинском, Данковском и Лев-Толстовском районе частично отсутствует терминалы в автобусах. На маршруты № 120, 121, 125, 129 можно приобрести билеты по транспортной карте на автовокзале и на автостанциях.

 — В настоящий момент к публичной оферте присоединились 50 перевозчиков. Они переуступили свои права требовать деньги с лишенного лицензии банка «Агентству автомобильного транспорта Липецкой области», — добавили в пресс-службе.
7 416
#транспортные карты
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

чего сложного?

8 минут назад
"Теоретически срок можно продлить, но сделать это будет очень сложно." Фразы как в детском саду выдают в органах власти.
ответить

Сергей 13

14 минут назад
Нужно срочно поднять цену на проезд в два раза, чтобы успели докатать.
ответить

Сергей 13

18 минут назад
Нужно срочно поднять цену на проезд в два раза, чтобы успели докатать.
ответить

Осталось на карте 18 рублей

20 минут назад
А на выходе 10 Лямов останется от 530 000 жителей , кому в карман пойдёт? Нормально людей за дибилов держат. Спланированная махинация .
ответить

кит

20 минут назад
Останутся десятки миллионов непрокатанных!Прокуратура должна проследить за их судьбой!
ответить

Решайте вопрос об остатках.

31 минуту назад
Решайте вопрос об том что бы докатывать карты в ноль. Так как не возможно их будет докатать с такими цыфрами на проезд со ста руб и при белье 21 руб остаток состовляет 16 руб. А с нового года он составит 8 руб с т же 100 . А это не малые деньги для агенства
ответить

Внушаемый

41 минуту назад
Почему нет оплаты фиолетовыми картами на 105 маршруте?Раньше были,потому и карты приобретали!
ответить

Еще в рубрике

Суд оправдал троих задержанных на Соборной противников введения QR-кодов
#коронавирус #QR-код
Суд оправдал троих задержанных на Соборной противников введения QR-кодов

13 минут назад

Общество
В Липецке с 2019 года в правах восстановлены 2882 участника долевого строительства
#дольщики #долгострой
В Липецке с 2019 года в правах восстановлены 2882 участника долевого строительства

сегодня, 14:38

Общество
В липецких больницах установили 500 ёлок
#Новый год #ёлка
8
В липецких больницах установили 500 ёлок

сегодня, 14:08

Общество
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 20,5 млн рублей на расселение аварийных домов в районе ул...
#аварийное жилье
9
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 20,5 млн рублей на расселение аварийных домов в районе ул...

сегодня, 10:53

Общество
В Липецке на дороге дежурили Дед Мороз и Снегурочка
#Новый год #Дед Мороз
7
В Липецке на дороге дежурили Дед Мороз и Снегурочка

сегодня, 10:18

Общество
Как изменился Липецк за год: топ-5 Евгении Уваркиной
#Евгения Уваркина #дороги #строительство
112
Как изменился Липецк за год: топ-5 Евгении Уваркиной

сегодня, 09:00

Общество