Малый бизнес пригласили за металлом

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В чем специфика малых производств?







Металлообработка и изготовление металлоизделий – одна из значимых промышленных сфер, где широко представлены малые и средние предприятия. Это производители кровли и профнастила, сэндвич-панелей и труб, металлоконструкций различного назначения, а также другой металлопродукции – дверей, мебели, стеллажей. Малые предприятия – наиболее уязвимые игроки рынка. У них меньше резервов и возможностей выживания по сравнению с крупными, меньший доступ к кредитам и госзаказам. Они наиболее зависимы от конъюнктуры рынка, с одной стороны, и спроса конечных потребителей, с другой.

Необходимость быть сверхэффективными в использовании ресурсов определяет специфику бизнес-процессов у производителей металлопродукции. Как правило, они не формируют значительных запасов сырья, закупая такое количество металла, которое минимально необходимо для производства или выполнения конкретного заказа. Это позволяет экономить и на остатках, и на их хранении. Также сегмент чувствителен к ценам на металлопродукцию и нуждается в быстрых поставках.

источник фото: 123rf

«Время и деньги – главное для малого бизнеса, – отмечает Денис Анискин, заместитель генерального директора РПК «Буква», которое занимается изготовлением металлоконструкций для наружной рекламы. – За скорость готов переплатить, если цена вопроса – заказ. Когда важнее сэкономить и время позволяет, могу металл и подождать».

Для небольшой компании, которая получает заказ на металлопродукцию, важно оперативно его выполнить, по той цене, на которую согласен заказчик, и при этом заработать. Чтобы решить задачу, предпринимателю необходимо как можно скорее купить нужное количество металла из наличия, у качественного понятного поставщика и по рыночной цене. Но на пути к цели бизнес ожидают препятствия.

РПК «Буква» на постоянной основе закупает для своего производства профильные трубы. «Раньше мы брали прокат у крупного металлотрейдера, но процедура оформления документов там была такой долгой, в лучших бюрократических традициях, что решили перейти на металлобазы производителей, – рассказывает Денис Анискин. – Стараюсь сам объехать ближайшие точки, чтобы подобрать нужный сортамент и тут же купить. Иногда обзваниваю, но бывает, что по телефону менеджер подтверждает наличие нужной позиции, а когда приезжаешь за металлом, ее не оказывается в наличии».

Спотовые продажи традиционно осуществляют металлотрейдеры, выполняя функцию розничного магазина металлопроката. Закупка малой партии напрямую у производителя до последнего времени была недоступна. По объективным причинам металлурги работают, как правило, с крупными заказами, предварительно планируя производство и отгрузку металлопроката потребителям.

источник фото: 123rf

Металл напрямую, без посредников

Однако есть исключения. Так, «Северсталь» предложила малому и среднему бизнесу новые условия сотрудничества. На складах дистрибуционной сети компании теперь можно закупать металлопрокат минимальными партиями – от одной пачки или рулона, из постоянного наличия востребованной продукции. С учетом запросов потребителей из сферы малого и среднего бизнеса в том или ином регионе, сформированы наборы стандартной продукции для изготовления металлоизделий в конкретных продуктовых нишах. Например, «наборы» металлопроката для производства заборов и ограждений, детских и спортивных площадок. На складах потребителей ожидают готовые решения для 14 ниш и список постоянно расширяется.

«Предложение «Северстали» не просто расширяет возможности малых предприятий по выбору «магазина» для приобретения сырья. Закупка напрямую у производителя объективно имеет ряд преимуществ, включая контроль качества по всей цепочке и реакцию на проблемы, если они возникают. Кроме того, в случае закупки у производителя можно рассчитывать на постоянное наличие стандартного металлопроката на складе и более стабильные, чем у независимых трейдеров, поставки в случае дефицита металла на рынке. Дополнительные опции – набор финансовых сервисов, а также возможность закупать металлопрокат в интернет-магазине – делают предложение еще более привлекательным для малых предприятий», — комментирует Тимур Юдичев, руководитель дистрибуционной сети ПАО «Северсталь».

источник фото: 123rf

Технологии в помощь

Технологии стремительно меняют сферу продаж в пользу клиента, онлайн-форматы развиваются и в сфере металлопотребления. В интернет-магазине «Северсталь Маркет» * купить металлопрокат можно так же, как продукты или одежду, в один клик, в режиме 24/7. Оперативно подобрать с помощью фильтров продукцию, способ доставки, оплатить и уже на следующий день получить продукцию или забрать самому с ближайшего склада. Такой формат закупки сырья соответствует запросу малого и среднего бизнеса, который мобилен по своей сути и должен быть эффективным в использовании ресурсов.

Не секрет, что заказчики неохотно идут на предоплату, поэтому производители металлопродукции вынуждены закупать сырье и материалы для выполнения заказа за свой счет. Собственных оборотных средств, как правило, не хватает, а на привлечение кредита требуется время. При этом получить его на приемлемых условиях не всегда удается, а усилий на переговоры, сбор необходимых документов и оформление тратится много. Вопрос оплаты металлопроката можно решить с помощью финансовых сервисов, которые «Северсталь» предлагает в партнерстве с банками. Сервисы позволяют приобрести металлопрокат в рассрочку, с отсрочкой платежа по кредитной карте, в кредит, с использованием факторинга или под банковскую гарантию.

«О том, что купить трубы можно напрямую у «Северстали», в том числе в интернет-магазине, да еще и оплатить с отсрочкой, узнал недавно, – отметил Денис Анискин. – Честно говоря, не думал, что крупный производитель будет возиться с такими мелкими потребителями, как мы».

*АО «Северсталь Менеджмент» г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2 ОГРН 1037739826926

Финансовые услуги предоставляют ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк»

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