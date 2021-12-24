«Вынул нож, торчащий из трупа одного брата, чтобы напасть на второго»

Подробности жестокого убийства в Усманской районе.

Длительный срок заключения получил по решению Усманского районного суда 40-летний неоднократно судимый местный житель, за то, что напал с ножом на двух братьев – одного он убил, второго ранил. Подробности этого дела GOROD48 рассказали в областной прокуратуре.

«Не было ни гроша, а тут 2 тысячи»

Драма разыгралась в селе Студёнки Усманского района 11 февраля этого года. На местного жителя Александра Барвинова свалилось неожиданное богатство: он съездил в соседнюю деревню, где мать-пенсионерка выделила ему две тысячи рублей на покупку сотового телефона. В материалах дела нет информации, была ли в итоге куплена заветная «трубка», но часть денег пошла на «обмывку» то ли совершённой, то ли будущей покупки.

К себе в гости Барвинов позвал другого жителя села – Вячеслава Михеева, человека бывалого.

Рецидивист

Михееву было о чём рассказать собеседнику за столом. Он провел 10 лет в колонии за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. Освободился и опять загремел на строгий режим за кражу и по «наркотической статье». В последний раз Михеев вышел на свободу за пять месяцев до совершения нового преступления.

Убийство

С чего началась ссоры между собутыльниками не известно. У убитого Барвинова уже, как говорится, не спросишь, а Михеев почти ничего не помнит, поскольку был пьян. Экспертиза установила, что рецидивист нанёс не менее восьми ударов своей жертве неизвестным тупым предметом, а когда тот упал, сел сверху и начал в буквальном смысле кромсать товарища ножом – нанес не менее пяти колющих ударов, большинство из которых пришлись в жизненно важные органы.

Сидящего верхом на жертве Михеева и застал брат убитого Сергей Барвинов – сначала обомлел, а потом кинулся на выручку ближайшему родственнику. Барвинов-младший нанёс нападавшему два удара кулаками в лицо. Уголовника это не смутило, он спокойно вытащил нож, торчавший из груди первой жертвы, и напал на второго брата.

Сергею Барвинову повезло – от отделался резанной раной руки, которая впоследствии была расценена, как лёгкий вред здоровью. Второй брат сумел убежать и вызвал полицию.

Почти библейская история в оправдание

В суде обвиняемый Михеев свою вину не признал, а выдвинул свою версию. Мол, пили втроём и в ходе застолья браться Барвиновы поссорились: младший убил старшего ножом, а он. Михеев, испугался в частности и за свою жизнь, поэтому с большим трудом отобрал у Сергея нож и по неосторожности в борьбе случайно ранил его в запястье. Что было дальше Михеев не помнит, поскольку Сергей убежал, а он остался в доме пить самогон (это рядом с трупом?!).

Экспертиза

Доводы обвиняемого суд расценил, как попытку уйти от ответственности. Версия Михеева рассыпалась, как карточный домик в результате результатов многочисленных экспертиз, в частности – отпечатков пальцев на ноже, следов крови, которой была обильно испачкана одежда Михеева, причем исследование в лаборатории показало, что кровь принадлежала убитому Барвинову.

При этом количество, сила и интенсивность ударов ножом подтвердили, что в тот момент Михеев сознательно шел на убийство.

Строгий режим, как родной дом

За убийство по ч. 1. Ст. 105 УК РФ суд приговорил Михеева к 12-ти годам лишения свободы. За нанесение лёгких телесных повреждения по ст. 115 УК РФ – ещё к году. Методом частичного сложения наказания получилось 12 с половиной лет «строгого режима».

Когда Михеев выйдет на свободу, ему будет 52 года, из которых за три срока 24 года проведены за решёткой. Классика уголовного жанра.