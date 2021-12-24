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22 минуты назад
В Воронежской области военный задержан по подозрению в госизмене
В Воронежской области задержан российский военнослужащий.
Сотрудниками ФСБ РФ в Воронежской области по подозрению в госизмене по ст. 275 УК РФ задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.
Отмечается, что российский военнослужащий был завербован украинской военной разведкой и осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных Сил РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.
Военный гарнизонный суд Воронежа принял решение арестовать мужчину. Детали дела и имя задержанного не называются. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, - пишет "Ъ".
Судебные слушания по делам о госизмене проходят в закрытом режиме, так как материалы в них, как правило, маркированы грифом "секретно".
Отмечается, что российский военнослужащий был завербован украинской военной разведкой и осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных Сил РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.
Военный гарнизонный суд Воронежа принял решение арестовать мужчину. Детали дела и имя задержанного не называются. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, - пишет "Ъ".
Судебные слушания по делам о госизмене проходят в закрытом режиме, так как материалы в них, как правило, маркированы грифом "секретно".