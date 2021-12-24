Абоненты «Ростелекома» в Липецкой области скачали почти 260 000 терабайт данных

В 2021 году абоненты «Ростелекома» в Липецкой области скачали около 260 000 терабайт (ТБ) данных. Примерно столько же трафика необходимо для просмотра 129 миллионов часов кинофильмов в HD-формате. В прошлом году этот показатель был на 20% ниже. Больше всего трафика – свыше 52 тысяч ТБ – пользователи сгенерировали в октябре и ноябре.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«За последние два года из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире многие ушли на удаленную работу и учебу, что повлияло на увеличение потребляемого контента. Но существенный рост мы наблюдаем к концу года, когда набирает обороты предновогодний онлайн-поиск подарков, рецептов или вариантов отдыха в выходные дни. В предстоящие январские каникулы ожидаем еще большей нагрузки на сети “Ростелекома”. И наши специалисты к этому готовы. Мы приложим все силы, чтобы цифровые сервисы работали без сбоев».

Юлия Камышина, абонент Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Я всегда провожу новогодние праздники дома с семьей. Больше всего мы любим смотреть отечественное кино. Основная платформа для просмотра – Wink от “Ростелекома”. Там большой выбор классики советского кинематографа. Сервис очень удобный, понятный и мне, и моему десятилетнему сыну. Ребенок, кстати, часто пользуется функцией “Управление просмотром”. Его любимый сериал на детском канале выходит по утрам, когда он в школе. Поэтому вечером он отматывает эфир назад и смотрит пропущенную серию».

Wink* — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Получить более подробную информацию об услуге можно на сайте «Ростелекома» и по телефону горячей линии 8 800 450 0 150.

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