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27 минут назад
Осквернившему портрет ветерана войны студенту дали 4 года колонии
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Мосгорсуд приговорил к 4 годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана в Измайлово.
Мосгорсуд приговорил к четырем годам лишения свободы студента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Матвея Юферова, за осквернение изображения ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово.
Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Московской области Матвея Юферова. Он осужден за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, - сообщает столичная прокуратура.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры.
Было установлено, что ночью 25 ноября 2021 года, Юферов, находясь на объекте мемориального значения – Аллея славы ветеранов Великой Отечественной войны – жителей района Измайлово г. Москвы, расположенной на Измайловском бульваре, совершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, - осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои преступные действия он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в соцсети, - говорится пресс-релизе прокуратуры.
С учетом позиции гособвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Юферова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили размещать материалы в соцсети в течение 5 лет.
Ночью 25 ноября молодой человек справил нужду на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в парке в столичном районе Измайлово. Видеозапись этого он выложил в интернет, а потом удалил. Было возбуждено уголовное дело. Молодой человек пытался скрыться - он уехал в Петербург, где и был задержан. На время следствия и суда обвиняемый был помещен под стражу, - передает ТАСС.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Московской области Матвея Юферова. Он осужден за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, - сообщает столичная прокуратура.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры.
Было установлено, что ночью 25 ноября 2021 года, Юферов, находясь на объекте мемориального значения – Аллея славы ветеранов Великой Отечественной войны – жителей района Измайлово г. Москвы, расположенной на Измайловском бульваре, совершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, - осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои преступные действия он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в соцсети, - говорится пресс-релизе прокуратуры.
С учетом позиции гособвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Юферова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили размещать материалы в соцсети в течение 5 лет.
Ночью 25 ноября молодой человек справил нужду на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в парке в столичном районе Измайлово. Видеозапись этого он выложил в интернет, а потом удалил. Было возбуждено уголовное дело. Молодой человек пытался скрыться - он уехал в Петербург, где и был задержан. На время следствия и суда обвиняемый был помещен под стражу, - передает ТАСС.
Приговор в законную силу пока не вступил.
68