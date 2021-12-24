Погода в Липецке

сегодня, 12:34

Сегодня вечером в Липецк придет непогода: спасатели предупреждают о рисках при сильном ветре и метели

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#метель #снегопад
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Сегодня вечером в Липецк придет непогода: спасатели предупреждают о рисках при сильном ветре и метели

Непогода придет уже сегодня.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с шести вечера 24 декабря до шести вечера 25 декабря в регионе ожидается погода с опасными и неблагоприятными метеоусловиями: облачно, снегопад, местами сильный. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью южный, днем с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов мороза, днем от 0 до -5 градусов. 

Как предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области, при такой погоде увеличивается риск дорожных аварий, нарушения электроснабжения, возможно обрушение слабо укреплённых, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и повреждения кровли. Прогнозируется вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах системы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Существует вероятность  обморожения людей.  
6 1567
#метель #снегопад
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Комментарии (6)

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Городской житель

16 минут назад
Но хорошо Главное управление МЧС России по Липецкой области начало предупреждать, спасибо вам за это
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Вася

41 минуту назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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valerafromsplus

46 минут назад
Ясно. Опять 346-й в сугроб занесёт)
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Тринадцатый сектор

сегодня, 13:11
Слышу как тяжёлой поступью на город движется непогода
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DVD

сегодня, 13:11
Навалило бы снежку побольше! Как раз новую резину поставил! )
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Белый человек

сегодня, 13:02
Люди!!!! Закрывайте окна и двери!!! К нашему городку приближается непогода!!!
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