Погода в Липецке
сегодня, 12:34
Сегодня вечером в Липецк придет непогода: спасатели предупреждают о рисках при сильном ветре и метели
Непогода придет уже сегодня.
По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с шести вечера 24 декабря до шести вечера 25 декабря в регионе ожидается погода с опасными и неблагоприятными метеоусловиями: облачно, снегопад, местами сильный. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью южный, днем с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов мороза, днем от 0 до -5 градусов.
Как предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области, при такой погоде увеличивается риск дорожных аварий, нарушения электроснабжения, возможно обрушение слабо укреплённых, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и повреждения кровли. Прогнозируется вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах системы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Существует вероятность обморожения людей.
Как предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области, при такой погоде увеличивается риск дорожных аварий, нарушения электроснабжения, возможно обрушение слабо укреплённых, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и повреждения кровли. Прогнозируется вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах системы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Существует вероятность обморожения людей.
Городской житель
Вася
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