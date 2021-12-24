Сегодня вечером в Липецк придет непогода: спасатели предупреждают о рисках при сильном ветре и метели

Непогода придет уже сегодня.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с шести вечера 24 декабря до шести вечера 25 декабря в регионе ожидается погода с опасными и неблагоприятными метеоусловиями: облачно, снегопад, местами сильный. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью южный, днем с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов мороза, днем от 0 до -5 градусов.



Как предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области, при такой погоде увеличивается риск дорожных аварий, нарушения электроснабжения, возможно обрушение слабо укреплённых, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и повреждения кровли. Прогнозируется вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах системы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Существует вероятность обморожения людей.

