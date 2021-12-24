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Минпросвещения не будет продлевать зимние каникулы для школьников из-за коронавируса

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#зимние каникулы #коронавирус #школьники

Минпросвещения России не планирует продлевать зимние каникулы для учащихся школ из-за пандемии, а также рекомендовать школам уйти на отдых раньше запланированного срока.

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство не обсуждает вопрос удлинения на несколько дней зимних каникул в школах из-за пандемии коронавируса, учебный процесс планируется возобновить в срок, и в очном формате, - передает "Интерфакс".

"Что касается продления (зимних) каникул из-за пандемии, то это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем", - отметил Кравцов.

"Что касается формата после зимних каникул - очный формат. Дистанционный формат в исключительных случаях, если это связано с эпидемиологической ситуацией (по COVID-19). Пока мы не видим какой-то ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы", - пояснил глава министерства.

Зимние каникулы в российских школах в текущем учебном году начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января. При этом регионы по своему усмотрению из-за эпидситуации могут принимать решение о начале каникул раньше установленного срока, что уже сделали несколько субъектов, но это никак не скажется на качестве учебного процесса, - отметил министр.

"Ранние каникулы - каждый регион решает сам, Москва рекомендует с 27 декабря, это на два дня раньше, это не отражается на учебной программе, потому что конец года, это, в основном, повторение уже пройденного материала, и в этом отношении никаких опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально, мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране", - резюмировал Кравцов.

Однако Кравцов призвал как учеников, их родителей, так и учителей в период новогодних праздников соблюдать все защитные меры против коронавируса, чтобы избежать осложнения эпидемиологической ситуации.

Он напомнил, что власти столицы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря.

"Здесь никак это не отражается на учебной программе и на содержании. Потому что конец года - это в основном повторение уже пройденного материала. В этом отношении опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране", - сообщил Кравцов.

Вопрос вакцинации детей от ковида находится в компетенции врачей, также нужно учитывать мнение родителей ребенка. Минпросвещения находится в тесном контакте с Минздравом по данному вопросу, - отметил министр.

"Сейчас идет третья фаза. Поэтому здесь мы работаем в контакте с коллегами из Министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается детей и прививок детей - это полностью компетенция врачей, Министерства здравоохранения, и вопрос должны решать сами родители. Или ребенок, если он совершеннолетний", - прокомментировал Кравцов.

Он отметил, что дистанционный формат обучения в школах в 2022 году планируется использовать в исключительных случаях, пока что предпосылок к этому нет, - передает ТАСС.

"Что касается формата, мы в следующем году, и уже после зимних каникул [будем использовать] очный формат. Дистанционный формат в исключительных случаях, если это будет как-то связано с эпидемиологической ситуацией. Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы. Будем смотреть, как праздники будут идти, какая будет эпидемиологическая ситуация. Как уже сказал, пока идем в графике", - пояснил министр.
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#зимние каникулы #коронавирус #школьники

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