Происшествия

47 минут назад

90-летнюю женщину ограбили на улице

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#ограбление #грабеж
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90-летнюю женщину ограбили на улице

За стуки полицейские раскрыли два уличных грабежа, жертвами преступников стали женщины.

Днем 23 декабря в Данкове на улице Донской ограбили 90-летнюю женщину - у нее выхватили сумку с 3000 рублей. 

- Полицейские задержали неоднократно судимого 30-летнего жителя Данкова. Он рассказал, что увидел на улице пожилую женщину и решил ее ограбить. Сумку с содержимым он выбросил, а деньги забрал, но потратить не успел, так как был задержан, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Еще одно раскрытое ограбление было совершено в Липецке на улице 15 микрорайон 20 декабря. Грабитель выхватил сумку с 2000 рублей у 54-летней женщины. Оперативники уголовного розыска отдела полиции №3 задержали 20-летнего парня.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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#ограбление #грабеж
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Комментарии (2)

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По-соседски

3 минуты назад
Есть такая улица "15-й микрорайон"?
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ЮВП

10 минут назад
Заголовок потрясающий.
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