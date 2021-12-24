90-летнюю женщину ограбили на улице

За стуки полицейские раскрыли два уличных грабежа, жертвами преступников стали женщины.





Днем 23 декабря в Данкове на улице Донской ограбили 90-летнюю женщину - у нее выхватили сумку с 3000 рублей.

- Полицейские задержали неоднократно судимого 30-летнего жителя Данкова. Он рассказал, что увидел на улице пожилую женщину и решил ее ограбить. Сумку с содержимым он выбросил, а деньги забрал, но потратить не успел, так как был задержан, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Еще одно раскрытое ограбление было совершено в Липецке на улице 15 микрорайон 20 декабря. Грабитель выхватил сумку с 2000 рублей у 54-летней женщины. Оперативники уголовного розыска отдела полиции №3 задержали 20-летнего парня.



Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.